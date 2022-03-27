Dünya Dubai Türkiye-BAE İş Konseyi Toplantısına ev sahipliği yapacak
ORTADOĞU

Dubai Türkiye-BAE İş Konseyi Toplantısı'na ev sahipliği yapacak

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde 30 Mart Çarşamba günü Türkiye-BAE İş Konseyi Toplantısı'nın düzenleneceği bildirildi. BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Dubai'de çarşamba günü düzenlenecek Türkiye-BAE İş Konseyi Toplantısı kapsamında, müteahhitlik ve inşaat sektöründe iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

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Haber Merkezi AA
Dubai Türkiye-BAE İş Konseyi Toplantısına ev sahipliği yapacak, BAE ile Türkiye arasındaki ortaklıklar nelerdir, hangi anlaşmalar yapıldı
Dubai Türkiye-BAE İş Konseyi Toplantısı'na ev sahipliği yapacak.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, BAE'deki ilk sektör buluşmasını, "BAE-Türkiye İnşaat ve Müteahhitlik Alanında Ortaklıklar Yuvarlak Masa Toplantısı" ile gerçekleştirecek.

Toplantıya, BAE'den inşaat ve gayrimenkul sektörlerinden 25 temsilci ile Türkiye'den önde gelen inşaat şirketlerini temsil eden 25 kişinin katılması bekleniyor.

WAM'a konuşan Türkiye-BAE İş Konseyi Başkanı Hüseyin Secvani, iki ülke arasındaki ortak değerlere ve köklü kültürel bağlara vurgu yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE ziyaretinin, iki ülkenin, mevcut stratejik ve ekonomik ilişkilerini sağlamlaştırmak için harcadığı çabalara katkı sağladığını kaydetti.

İlişkileri güçlendirecek ortaklıklar isteniyor

DEİK Başkanı Nail Olpak'ın da ortak ekonomik iş birliği fırsatları ve karşılıklı çıkarların, Türkiye ile BAE arasındaki ilişkileri destekleyen bir mekanizma olduğunu kaydettiği belirtildi.

Olpak ayrıca BAE-Türkiye İş Konseyi aracılığıyla iki ülke arasında siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel iş birliğini güçlendirmeye katkı sağlayacak daha fazla ortaklıklar kurmayı istediklerini belirtti.

DEİK'ten daha önce yapılan açıklamada, Türkiye ile BAE arasında ikili ticarette yeni bir dönemin kapısını aralayacak ticari diplomasi atağı başlatan DEİK'in, 2022 yılı içinde dört hedef sektör ile Dubai'ye çıkarma yapacağı kaydedilmişti.

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