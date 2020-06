Dünya basınında bugün: Trump cezai soruşturmalar ve ticaret görüşmelerini siyasi çıkarları lehinde kullandı

New York Times Bolton'un kitabını manşete taşıdı

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un ABD Başkanı Donald Trump'ın ülke liderleriyle yaptığı özel görüşmeleri deşifre eden Beyaz Saray anılarını yazdığı kitabını taşıdı. Haberde Trump'ın cezai soruşturmalar ve ticaret görüşmelerini siyasi çıkarları lehinde kullandığı belirtildi. Haberde ayrıca Trump'ın , geçen seneki bir görüşmede, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in 2020 seçimini kazanması konusunda yardımını istediği bilgisine de yer verildi. John Bolton’ın 23 Haziran’da yayınlanacağı açıklanan 577 sayfalık "The Room Where It Happened: A White House Memoir" (Olayın Gerçekleştiği Oda: Bir Beyaz Saray Hatırası) adlı kitabında yer alan iddiaların bir kısmı basına yansımıştı.

Guardian: Oxford Üniversite'sinden heykellerin yıkılmasına destek

Guardian gazetesi manşetine Oxford Üniversite'sinin , 19'uncu yüzyılda yaşamış sömürgeci ve ıkçı iş insanı Cecil Rhodes'un heykelinin kaldırılması isteğini taşıdı. Kolej yönetimi Çarşamba günü, konuyla ilgili nihai değerlendirme için bağımsız bir inceleme komisyonu kurulacağını duyurdu.Oriel Koleji'nin öğrencileri, 19'uncu yüzyılda yaşamış iş insanı Cecil Rhodes'in heykelinin kaldırılması için dört yıldır kampanya yürütüyordu.2015 yılında başlayan kampanya, son dönemde ırkçılık karşıtı protestolarla birlikte yeniden canlanmıştı.Heykelin kaldırılması için kampanya yürütenler, Cecil Rhodes'in "emperyalizmin ve ırkçılığın sembolü" olduğunu söylüyor.

REKLAM

The Times: Trump'tan May'e "Siz nükleer güç müsünüz?"

The Times gazetesi de manşetine John Bolton'un Beyaz Saray anılarını yazdığını kitabını taşıdı. Gazete Trump'ın eski İngiltere Başbakanı Theresa May'a "Siz nükleer güç müsünüz" sorusunu sorduğu iddiasına yer verdi.

Daily Mirror: Çocuklar okula geri dönsün

Daily Mirror manşetinde "Çocuklarımızı okula geri getirin" başlığına yer vererek çocuklar okula geri dönsün kampanyası başlattı. İngiltere'de bir grup eğitmen okulların açılması ve çocukların okula geri dönmesi yönünde İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a çağrıda bulunmştu. Gazete de bu çağrıya destek vererek, okula gidemeyen çocuklar arasında özellikle fakir ve zengin aileleler arasında makasın giderek açıldığına dikkat çekti.

Washington Post: Garrett Rolfe cinayetten yargılanacak

Washington Post gazetesi ABD'nin Atlanta kentinde, siyahi Rayshard Brooks'u silahla vurarak ölümüne neden olan polis memuru Garrett Rolfe'nin cinayetle yarglanacağı haberini manşete taşıdı. Fulton Bölgesi Başsavcısı Paul Howard, düzenlediği basın toplantısında, Brooks’un 42 dakika boyunca polislere karşı "hırçın davranış" sergilemediğini vurgulayarak, bu kişiye, sırtından vurulduktan sonra da polisler tarafından gerekli müdahalenin yapılmadığını belirtmişti.

REKLAM

Moscow Times: Kazakistan eski Devlet Başkanı koronavirüse yakalandı

Moscow Times haber sitesi manşetine Kazakistan’ın ilk devlet başkanı olan Nursultan Nazarbayev’in korona virüse yakalanmasını taşıdı. Nazarbayev’in internet sitesinden yapılan açıklamada, “Elbaşının (Nazarbayev) korona virüs testinin sonucu maalesef pozitif çıktı. Endişelenmek için bir sebep yok. Nursultan Nazarbayev uzaktan çalışmaya devam ediyor” ifadeleri kullanıldı. Kaynak: Eski Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev korona virüse yakalandı.