Dünya genelinde ünlüler İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısına tepki gösterdi

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'nın cemaatine ve zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlerin yaşandığı Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine müdahale eden İsrail polisine dünya çapından tepkiler sürüyor.

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve model Dua Lipa, paylaştığı Instagram hikayesinde Şeyh Cerrah'ın kurtarılması çağrısı yaptı.

İşte o paylaşım:

"Filistinlilerin Hayatı Değerlidir"

Pakistanlı genç şarkıcı Asım Azhar, Twitter'dan yaptığı değerlendirmede, "Bezdim ve bıktım. Bir ibadet yerine ve savunmasız ibadet edenlere nasıl saldırırsınız? Ve bir kez daha dünya İsrail'in Filistin'e süregelen zulmüne sessiz kalacak." ifadesine yer verdi.

Azhar paylaşımında, "İsrail El Aksa'ya saldırıyor" ve "Filistinlilerin Hayatı Değerlidir" etiketlerini kullandı.

I am sickened & disgusted. How can you attack a place of a worship & attack defenceless worshippers? And yet again, the world will stay silent on Israel’s continuous oppression on Palestine. Ya Allah reham! #IsraeliAttackonAlAqsa #PalestiniansLivesMatter — Asim Azhar (@AsimAzharr) May 8, 2021

Pakistanlı aktör Sami Han, Twitter hesabından İsrail'in El Aksa'ya saldırısının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Oyuncu ve şarkıcı Ferhan Said, İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa yerleşkesine gaz, ses ve göz yaşartıcı gazla müdahalesini gösteren bir videoyu alıntılayarak yaptığı paylaşımda, dünyanın sağır edici sessizliğinin suç olduğunu vurguladı.

Uluslararası toplumun olanları arkasına yaslanıp seyrettiğine işaret eden Said, "Bu terörizmdir!" ifadesini kullandı.

FOTOĞRAF 8 İsrail güçlerinin, Kudüs’te Filistinlilere yönelik şiddeti artarak devam ediyor. İsrail güçleri, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’da bulunan Filistinlilere bir kez daha saldırdı. Mescid-i Aksa’da ibadet edenlere saldıran İsrail güçleri, gerçek mermi göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı. İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’nın içerisinde bulunan Filistinlilere ses bombası ile hedef aldı. İsrail güçlerinin saldırısında en az 300 Filistinli yaralandı. Mescid-i Aksa’nın kapısında, içerisinde hasar meydana geldi. İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’dan ayrılmasının ardından ibadet için gelen ancak saldırıya uğrayan Filistinliler, Mescidi-i Aksa’yı temizlemeye başladı. Saldırı sırasında kırılan camları elleriyle temizledi. İsrail'den hain saldırı: Mescid-i Aksa'yı savunan Filistinlilere saldırılar sürüyor İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırısına devam ediyor. İsrail güçlerinin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği terörde en az 300 Filistinli yaralandı.

Filistin'in şimdi yükselen seslere ihtiyacı var

Pakistanlı oyuncu ve aktivist Naimal Khawar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Doğu Kudüs'te yaşananlara atıfta bulunarak "Bunun size, kardeşinize, eşinize, annenize ve çocuğunuza yapıldığını düşünün. Nasıl hissederdiniz?" değerlendirmesinde bulundu.

Khawar, Filistin'in şimdi yükselen seslere ihtiyacı olduğunun altı çizdi.

This could be your family. Your child. Ya Allah please protect our Muslim brothers and sisters. Let us all raise our voices out LOUD for Palestinians and the injustice they are facing. #IsraeliAttackonAlAqsa #SaveSheikhJarrah pic.twitter.com/ITTahU5m7a — Naimal Khawar Khan (@Naimalkhawarr) May 8, 2021

Mısırlı aktör Muhammed Henedy, Filistinli bir gencin İsrail askerleri tarafından gözaltına alınışını gösteren bir videoyu "Şeyh Cerrah'ı kurtarın" etiketiyle paylaşarak "Dünya sessizken, senin sesini dünyaya göndereceğiz." yorumunu yaptı.

في صمت العالم .. سنرسل اصواتكم للعالم #انقذوا_حي_الشيخ_الجراح #SaveSheikhJarrah, #الشيخ_جراح pic.twitter.com/5RpEjWabQK — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) May 8, 2021

OYNAT 00:34 İsrail askerlerinin ofisini kuşattığı Kisvani: Gel al onları katliam olmasın İsrail askerleri ve fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledikleri esnada, Harem-i Şerif'in minaresinden İslam dünyasına seslenerek 'Selahaddin nerede' dite feryat eden Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani ile yanındaki vakıf çalışanları işgalci güçler tarafından camiden zorla çıkarıldı. Eli silahlı askerlerin kapısına dayandığı Kisvani bu esnada telefonda konuştuğu muhatabına, saldırı esnasında bir kadının ofisine sığındığını ve İsrail askerlerinin peşinde geldiğini belirterek şunları söylüyor: 'Bana kapıyı kapatmanın yasak olduğunu söylediler. Gel al onları da katliam olmasın. Çünkü 20'den fazla kişi yaralandı. Gitmek istiyorum. Gidersek bizi vururlar.'

