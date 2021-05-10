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Dünya Dünya genelinde ünlüler İsrail polisinin Mescid-i Aksaya saldırısına tepki gösterdi
ORTADOĞU

Dünya genelinde ünlüler İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısına tepki gösterdi

Dünya genelinde ünlü şarkıcı, oyuncu ve modeller, İsrail polisinin Filistinlilere saldırısına karşı sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda dayanışma çağrısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Dünya genelinde ünlüler İsrail polisinin Mescid-i Aksaya saldırısına tepki gösterdi
İşgalci İsrail askerlerinin Filistinlilere saldırıları sürüyor.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'nın cemaatine ve zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlerin yaşandığı Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine müdahale eden İsrail polisine dünya çapından tepkiler sürüyor.

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve model Dua Lipa, paylaştığı Instagram hikayesinde Şeyh Cerrah'ın kurtarılması çağrısı yaptı.

İşte o paylaşım:

"Filistinlilerin Hayatı Değerlidir"

Pakistanlı genç şarkıcı Asım Azhar, Twitter'dan yaptığı değerlendirmede, "Bezdim ve bıktım. Bir ibadet yerine ve savunmasız ibadet edenlere nasıl saldırırsınız? Ve bir kez daha dünya İsrail'in Filistin'e süregelen zulmüne sessiz kalacak." ifadesine yer verdi.

Azhar paylaşımında, "İsrail El Aksa'ya saldırıyor" ve "Filistinlilerin Hayatı Değerlidir" etiketlerini kullandı.

Pakistanlı aktör Sami Han, Twitter hesabından İsrail'in El Aksa'ya saldırısının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Oyuncu ve şarkıcı Ferhan Said, İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa yerleşkesine gaz, ses ve göz yaşartıcı gazla müdahalesini gösteren bir videoyu alıntılayarak yaptığı paylaşımda, dünyanın sağır edici sessizliğinin suç olduğunu vurguladı.

Uluslararası toplumun olanları arkasına yaslanıp seyrettiğine işaret eden Said, "Bu terörizmdir!" ifadesini kullandı.

İsrail'den hain saldırı: Mescid-i Aksa'yı savunan Filistinlilere saldırılar sürüyor
FOTOĞRAF 8
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İsrail güçlerinin, Kudüs’te Filistinlilere yönelik şiddeti artarak devam ediyor.
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İsrail güçleri, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’da bulunan Filistinlilere bir kez daha saldırdı.
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Mescid-i Aksa’da ibadet edenlere saldıran İsrail güçleri, gerçek mermi göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı.
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İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’nın içerisinde bulunan Filistinlilere ses bombası ile hedef aldı.
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İsrail güçlerinin saldırısında en az 300 Filistinli yaralandı.
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Mescid-i Aksa’nın kapısında, içerisinde hasar meydana geldi.
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İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’dan ayrılmasının ardından ibadet için gelen ancak saldırıya uğrayan Filistinliler, Mescidi-i Aksa’yı temizlemeye başladı.
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Saldırı sırasında kırılan camları elleriyle temizledi.
İsrail'den hain saldırı: Mescid-i Aksa'yı savunan Filistinlilere saldırılar sürüyor
İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırısına devam ediyor. İsrail güçlerinin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği terörde en az 300 Filistinli yaralandı.

Filistin'in şimdi yükselen seslere ihtiyacı var

Pakistanlı oyuncu ve aktivist Naimal Khawar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Doğu Kudüs'te yaşananlara atıfta bulunarak "Bunun size, kardeşinize, eşinize, annenize ve çocuğunuza yapıldığını düşünün. Nasıl hissederdiniz?" değerlendirmesinde bulundu.

Khawar, Filistin'in şimdi yükselen seslere ihtiyacı olduğunun altı çizdi.

Mısırlı aktör Muhammed Henedy, Filistinli bir gencin İsrail askerleri tarafından gözaltına alınışını gösteren bir videoyu "Şeyh Cerrah'ı kurtarın" etiketiyle paylaşarak "Dünya sessizken, senin sesini dünyaya göndereceğiz." yorumunu yaptı.

İşgalci İsrail askerleri köşeye sıkıştırdıkları savunmasız Filistinli genci darp etti
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İşgalci İsrail askerleri köşeye sıkıştırdıkları savunmasız Filistinli genci darp etti
Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. İsrail polisinin genç bir Filistinliye tutuklamadan önce şiddet uygulaması kameraya yansıdı.

İşgalciler yaktı yıktı, Filistinli küçük çocuk temizledi
OYNAT 00:59
İşgalciler yaktı yıktı, Filistinli küçük çocuk temizledi
İşgalci İsrail Mescid-i Aksa'ya saldırdı. Filistinli küçük çocuğun, Mescid-i Aksa'da işgalci kuvvetlerin saldırısından sonra geride bıraktıklarını temizlediği anlar kamera böyle yansıdı.

İsrail askerlerinin ofisini kuşattığı Kisvani: Gel al onları katliam olmasın
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İsrail askerlerinin ofisini kuşattığı Kisvani: Gel al onları katliam olmasın
İsrail askerleri ve fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledikleri esnada, Harem-i Şerif'in minaresinden İslam dünyasına seslenerek 'Selahaddin nerede' dite feryat eden Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani ile yanındaki vakıf çalışanları işgalci güçler tarafından camiden zorla çıkarıldı. Eli silahlı askerlerin kapısına dayandığı Kisvani bu esnada telefonda konuştuğu muhatabına, saldırı esnasında bir kadının ofisine sığındığını ve İsrail askerlerinin peşinde geldiğini belirterek şunları söylüyor: 'Bana kapıyı kapatmanın yasak olduğunu söylediler. Gel al onları da katliam olmasın. Çünkü 20'den fazla kişi yaralandı. Gitmek istiyorum. Gidersek bizi vururlar.'

İşgalci İsrail Mescid-i Aksa'daki kadınları hedef aldı
OYNAT 00:59
İşgalci İsrail Mescid-i Aksa'daki kadınları hedef aldı
İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi içinde, Filistinli kadınların bulunduğu bölmeye göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla saldırdı. İçeride mahsur kalan kadınlar ve çocuklar korku dolu anlar yaşadı.

Mescid-i Aksa'nın yardım çığlığı: Ümmetin şerefi çiğneniyor, Selahaddin nerede?
OYNAT 00:32
Mescid-i Aksa'nın yardım çığlığı: Ümmetin şerefi çiğneniyor, Selahaddin nerede?
Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı yaptı.
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Yaralı sayısı 305

Yaralı sayısı 305

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Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Harem-i Şerif'ten seslendi.
Filistin 7'den 70'e direniyor

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