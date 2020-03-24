Dünya Dünya Müslüman Alimler Birliğinden cuma namazı televizyon üzerinden kılınır mı sorusuna cevap
ORTADOĞU

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden cuma namazı televizyon üzerinden kılınır mı sorusuna cevap

Merkezi Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Dünya Müslüman Alimler Birliği, cuma namazının televizyon, radyo ve sosyal paylaşım siteleri gibi modern iletişim araçları üzerinden yapılan canlı yayınlara uyularak kılınmasının caiz olmadığını, cuma namazının kılınamaması durumunda yerine vakit namazının eda edilebileceğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
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Cuma namazının televizyon, radyo ve sosyal paylaşım sitelerinden yapılan canlı yayınlara uyularak kılınmasıyla ilgili soruların gündeme gelmesi üzerine Dünya Müslüman Alimler Birliği, Twitter hesabından yayımladığı bir bildiriyle konuya açıklık getirdi.

Twitter'da yayınlanan görüntüde bildiriyi okuyan Dünya Müslüman Alimler Birliği Mütevelli Heyeti Üyesi, Fıkıh ve Fetva Komisyonu Başkanı Nureddin el-Hadimi, "Cuma namazının televizyon, radyo ve modern iletişim araçları üzerinden kılınması, 'Şer'i hüküm ve kurallara uymadığı, kötü sonuçları olacağı, cuma ve cemaatin amacına açıkça muhalefet ettiği için caiz değildir' diyoruz." ifadesini kullandı.

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Hadimi, "İnsanlar eğer cuma namazını camide kılamazlar ise dini ruhsatı (izni) kullanarak onun alternatifi olan öğle namazını kılabilirler." dedi.

Fıkıh ve Fetva Komisyonu Başkanı Hadimi ayrıca "Cuma namazı en büyük ibadetlerden biridir ve şartları vardır. Bu nedenle de ancak Allah'ın yer, zaman ve şekliyle ilgili koyduğu şartlara uygun şekilde yerine getirilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Müslüman Alimleri Birliği, 15 Mart'ta da koronavirüsün yayıldığı ülkelerde durum kontrol altına alınana kadar "cuma ve cemaatle namazın durdurulması" yönünde fetva yayımlamıştı.

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