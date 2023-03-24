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Dünya

Dünya Ramazan’la ışıldadı

Ramazan dünyanın dört bir yanına coşku getirdi. Londra’nın en işlek caddelerinden Coventry Caddesi, tarihinde ilk kez 30 bin ampulden oluşan ışıklarla süslendi. Musullu çocukların da ellerinde fener taşıyarak sokakları gezmesi renkli görüntülere sahne oldu.

04:00 . 24/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Londra’nın en işlek caddelerinden Coventry Caddesi'nde Ramzan coşkusu.

Londra’nın en işlek caddelerinden Coventry Caddesi'nde Ramzan coşkusu.

Türkiye’nin yanı sıra dünya da Ramazan coşkusunu yaşıyor. İngiltere’nin başkenti Londra’nın en işlek caddelerinden Coventry Caddesi, ilk kez 30 bin ampulden oluşan Ramazan ışıklarıyla süslendi. Başkentin merkezinde yer alan ünlü Leicester Meydanı yakınlarındaki Coventry Caddesi, 30 bin ampulden oluşan Ramazan ışıkları konseptiyle aydınlatıldı. Şehrin önemli turistik mekanlarından olan caddeye, ışıklarla “Mutlu Ramazan’lar” yazıldı. Işıkların açılışı ise Londra Belediye Başkanı Sadık Khan’ın katıldığı törenle yapıldı. Işıklandırma konsepti, Ramazan ayına ilişkin farkındalığı yaymayı amaçlayan ve kar amacı gütmeyen “Ramadan Lights UK” adlı kuruluş tarafından hazırlandı. Müslüman kuruluşlar ve halkın bağışlarıyla yapılan Ramazan ışıklandırmalarına Londralıların yanı sıra yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi. Işıklar, 23 Nisan’a kadar her gün yerel saatle 17.00’den 01.00’e kadar caddeyi aydınlatacak. Khan, 2016’da İşçi Partisi’nden Londra Belediye başkanı seçilerek Batı Avrupa ülkelerindeki büyükşehirlerde belediye başkanı olan ilk Müslüman siyasetçi olmuştu.

Irak’ın Musul kentindeki çocuklar da Ramazan ayının gelişini kutladı. Musul’daki Eski Kent bölgesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar, ellerinde “Ramazan fenerleri” taşıyarak sokakları gezdi. Katar’ın Doha kentinde de Ramazan ayı için Meşale Kulesi’nin cephesine Ramazan konseptli görüntüler yansıtılıyor. Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde de caddeler Ramazan için ışıklarla süslendi.



#Ramazan
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#Londra
#Coventry Caddesi
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#UK
1 saat önce
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