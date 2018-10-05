Dünya Dünyanın efendiye değil, çok taraflılığa ihtiyacı var
AVRUPA

'Dünyanın efendiye değil, çok taraflılığa ihtiyacı var'

Bazı ülkelerin Avrupa’nın çok büyük olduğuna inandığını belirten AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Biz kendimizi 'dünyanın efendisi' olarak görüyoruz hala ama dünyanın herhangi bir efendiye ihtiyacı yok, dünyanın çok taraflılığa ihtiyacı var" şeklinde konuştu. Juncker ayrıca, "AB’nin dış politikada birlik olamaması, söz söyleme gücünü zayıflatıyor. Bu durum birliğin dünyanın gözünde de zayıf görünmesine neden oluyor" dedi.

Haber Merkezi AA
​AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker
​AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, bazılarının Avrupa’nın çok büyük olduğuna inandığını belirterek, "Biz kendimizi 'dünyanın efendisi’ olarak görüyoruz hala ama dünyanın herhangi bir efendiye ihtiyacı yok, dünyanın çok taraflılığa ihtiyacı var." dedi.

Juncker, Avusturya’da Cumhuriyetin ilanının 100. yıl dönümü dolayısıyla geldiği Viyana'da Ulusal Meclis'te bir konuşma yaptı. AB’nin barışı korumak için oluşturduğu kuralların uygulanmasında kimi zorluklar bulunduğunu belirten Juncker, bu güçlüklerin yalnız birlik içindeki görüş ve yaklaşım farklılıklarından kaynaklanmadığını, aynı zamanda komşu ülkelerle yaşanan bazı zorlukların da etkili olduğunu anlattı.

Juncker, Rusya’nın coğrafi olarak Avrupa’dan büyük ve birliğin komşusu olduğunu anımsatarak, yaşanan olumsuzluklara rağmen güvenliğin korunması için Moskova ile iş birliği içinde hareket edilmesinin önemine işaret etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker

  • "Dünyanın çok taraflılığa ihtiyacı var"
  • Başkan Juncker, "Bazılarımız Avrupa’nın çok büyük olduğuna inanıyor. Biz kendimizi 'dünyanın efendisi’ olarak görüyoruz hala ama dünyanın herhangi bir efendiye ihtiyacı yok, dünyanın çok taraflılığa ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

Avrupa’nın dünya politikasında etkin olması gerektiğini vurgulayan Juncker, Avrupa’nın uluslararası konulara ilişkin çok taraflılıktan yana bir tutum sergilemesi gerektiğine dikkati çekti.

Juncker, ABD Başkanı Donald Trump’ın New York’taki konuşmasında ülkesinin BM’ye en fazla finansal desteği yapan ülke olduğunu ifade ettiğini ancak bu bilginin yanlış olduğunu belirterek, BM’nin yıllık bütçesine en fazla katkı sağlayan tarafın AB olduğunu savundu.

"Birileri vazgeçtikleri için bizler pes etmemeliyiz"

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Avrupa’nın dünyanın birçok ülkesinde barış için etkin rol üstlendiğini ifade eden Juncker şöyle konuştu:

Paris İklim Anlaşması ve İran Nükleer Anlaşmasına ilişkin Avrupalılar sözlerini tutmalıdır. Birileri vazgeçtikleri için bizler pes etmemeliyiz.

Juncker, AB’nin uluslararası ticaret alanında son yıllarda yükselişte olduğuna dikkati çekerek, özellikle ABD’nin tek taraflı yaklaşımlar sergilemeye başladığından beri diğer uluslararası paydaşlarla ticari iş birliğini daha da arttırdıklarını kaydetti.

AB dış politikalarında birlik vurgusu

AB’nin dış politikada birlik içinde hareket edememesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Juncker, “AB’nin dış politikada birlik olamaması, söz söyleme gücünü zayıflatıyor. Bu durum birliğin dünyanın gözünde de zayıf görünmesine neden oluyor. Bu nedenle dış politikaya ilişkin kararların çoğunluk içinde alınması gerektiğini ısrarla vurguluyorum, kimileri bunu ulusal egemenliğe aykırı olarak görse de, bu doğru değil.” diye konuştu.

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