Dünya Dünyanın en yaşanabilir şehri Auckland seçildi
ASYA

Dünyanın en yaşanabilir şehri Auckland seçildi

Yeni Zelanda’da ekonomik faaliyetlerinin en yoğun olduğu Auckland, dünyanın en yaşanabilir şehri seçildi. En az yaşanabilir şehirler sırasında birincilik ise Venezuela’nın başkenti Karakas’ın oldu.

Haber Merkezi İHA
Dünyanın en yaşanabilir şehri Auckland seçildi
Auckland

Yeni Zelanda’da ekonomik faaliyetlerinin en yoğun olduğu Auckland, dünyanın en yaşanabilir şehri seçildi. En az yaşanabilir şehirler sırasında birincilik ise Venezuela’nın başkenti Karakas’ın oldu.

İKİNCİ SIRADA OSAKA VAR

Economist Intelligence Unit (EIU), istikrar, altyapı, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim gibi faktörleri göz önünde bulundurarak dünyanın en yaşanabilir şehirlerini seçti. 140 şehrin yer aldığı araştırmanın ardından yayınlanan rapora göre dünyanın en yaşanabilir şehirleri listesinde birinci sırayı Auckland aldı. Yeni Zelanda’nın en kalabalık şehri olmakla birlikte ekonomik faaliyetlerinin en yoğun olduğu şehri Auckland’ın başarısının korona virüs salgınında gösterilen başarıdan kaynaklandığı belirtildi. Auckland listede başı çekerken, onu Japonya’dan Osaka, Avustralya’dan Adelaide, Yeni Zelanda’dan Wellington ve Japonya’nın başkenti Tokyo izledi. İngiltere’den ise hiçbir şehir ilk 10’a giremedi.

AVRUPA GERİLEDİ

Listede Avrupa’dan şehirlerin gerilediği, Avustralya, Japonya ve Yeni Zelanda’dakilerin ise yükseldiği göze çarptı. Söz konusu ada ülkeleri, korona virüs salgınına hızlı bir şekilde harekete geçerken, vakaları en aza seviyeye indirmeyi ve kısıtlamaları hafifletmeyi başardı. Raporda, "Auckland, Covid-19 pandemisindeki başarılı yaklaşımı sayesinde sıralamada zirveye yükseldi. Avrupa şehirleri bu yılki listede özellikle kötü performans gösterdi. Sıralamadaki en büyük 10 düşüşün 8’i Avrupa şehirlerinden" denildi. Avusturya’nın başkenti Viyana’nın ilk sıradan 12. sıraya gerilediği vurgulanırken, birkaç yıldır listenin başında olduğunun altı çizildi. Almanya’nın kuzeyindeki Hamburg’un da sert bir düşüş yaşadığı, 34 sıra gerileyerek 47. olduğu ifade edildi.

Abone Ol Google News
Filistin kamplarının Meleki

Filistin kamplarının Melek'i

​Ömrünü Lübnan'daki mültecilere adayan Türk...
Saime ölünce garip kaldım

Saime ölünce
garip kaldım

​Asırlık çınarın duygulandıran hikayesi...
FETÖ iki ülkeiçin de tehdit

FETÖ iki ülke
için de tehdit

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'u ağırladı
Aşılamada yaş 45'e düştü

Aşılamada yaş 45'e düştü

​Sağlık Bakanı Koca detayları açıkladı.

​Milli Muharip Uçağı Ankara'daki fuarda sergileniyor.

​Bakan Muş duyurdu: Ödemeler yarından itibaren başlıyor

Dualarla yad edildi

Dualarla yad edildi

​Aybüke öğretmen şehadetinin yıl dönümünde unutulmadı.

Caddebostan'da hummalı çalışma

Caddebostan'da hummalı çalışma

Ekipler müsilajla mücadele için kolları sıvadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.