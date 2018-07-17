İrlandayı fareler işgal etti

Tuzaklara yakalanmış onlarca farenin fotoğraflarını paylaştılar. Bu fotoğraflardaki belli detaylar insanların dikkatini çekti. Mahalle sakinleri farelerin fotoğraflarının gerçek olduğunu belirtti.
Mahalle sakinleri, binlerce farenin bölgelerine geldiğini iddia etti. Farelerin oraya gelmesinin sebebinin ise yakınlarda yapılan inşaat yüzünden olduğunu ve sesten korkan farelerin bu mahalleye kaçtığını söylediler. Gelen farelerin sayısı tam olarak bilinmemekle beraber, mahalleli onları yakalayarak ya da öldürerek durumdan kurtulmaya çalışıyor.
Mahalle sakinlerinden bir anne, “Balkonumda fareleri gördüm. En az 10 taneydiler. İçeri girmeye çalışmadılar ama korkunçtu. Kocaman ve tüylüdür” dedi
Mahalle sakinleri, farelerin sokaklarda özgürce dolaştıklarını ifade etti. Bir başka kadın, “Çocuklarımızın oynadığı yerlerde geziyorlar. Kuzenlerimi oynamaya yollayamıyoruz artık. Saldırırlar diye korkuyoruz” dedi.
Mahalleli evlerinin önlerine ve balkonlarına tuzaklar koyarak fareleri yakalamaya çalışıyor. Öldürmeden önce yakalayıp kurtulmayı planladıklarını ama sayılarının durumu değiştirdiği de eklendi.
“Komşum kedi kutusunu tuzağa çevirdi. Gece balkonuna koydu. Ertesi gün tuzağa baktığımızda içinde onlarca fare vardı. Ne yapacağımızı şaşırdık”
Hayvan kontrol birimlerinin ise, farelerin tam olarak evcil hayvan olmadığını ve iddia edilen kadar çoksa fareler onları koyacak yerlerinin olmadığını belirtmiş.