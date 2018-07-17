İrlandayı fareler işgal etti

Mahalleli bu savaşı yalnız veriyor. Kimsenin yardım etmediğinden yakınan mahalleli, belediye başkanın durumdan haber olduğunu ama harekete geçmediğini ekledi.

Tuzaklara yakalanmış onlarca farenin fotoğraflarını paylaştılar. Bu fotoğraflardaki belli detaylar insanların dikkatini çekti. Mahalle sakinleri farelerin fotoğraflarının gerçek olduğunu belirtti.

Mahalle sakinleri fare saldırısını kimse yardım etmediği için kendi başlarına halletmeye çalışıyorlar

Mahalle sakinleri, binlerce farenin bölgelerine geldiğini iddia etti. Farelerin oraya gelmesinin sebebinin ise yakınlarda yapılan inşaat yüzünden olduğunu ve sesten korkan farelerin bu mahalleye kaçtığını söylediler. Gelen farelerin sayısı tam olarak bilinmemekle beraber, mahalleli onları yakalayarak ya da öldürerek durumdan kurtulmaya çalışıyor.

Fareler duvara tırmanabildiği için halk daha çok korkuyor

Mahalle sakinlerinden bir anne, “Balkonumda fareleri gördüm. En az 10 taneydiler. İçeri girmeye çalışmadılar ama korkunçtu. Kocaman ve tüylüdür” dedi

Mahalle sakinleri, farelerin sokaklarda özgürce dolaştıklarını ifade etti. Bir başka kadın, “Çocuklarımızın oynadığı yerlerde geziyorlar. Kuzenlerimi oynamaya yollayamıyoruz artık. Saldırırlar diye korkuyoruz” dedi.

Ayrıca, farelerin “kedi kadar büyük” olduğu ve balkonlara tırmanabildikleri iddia edildi.

Mahalleli evlerinin önlerine ve balkonlarına tuzaklar koyarak fareleri yakalamaya çalışıyor. Öldürmeden önce yakalayıp kurtulmayı planladıklarını ama sayılarının durumu değiştirdiği de eklendi.

“Komşum kedi kutusunu tuzağa çevirdi. Gece balkonuna koydu. Ertesi gün tuzağa baktığımızda içinde onlarca fare vardı. Ne yapacağımızı şaşırdık”

Mahalleli bu savaşı yalnız veriyor. Kimsenin yardım etmediğinden yakınan mahalleli, belediye başkanın durumdan haber olduğunu ama harekete geçmediğini ekledi.

Hayvan kontrol birimlerinin ise, farelerin tam olarak evcil hayvan olmadığını ve iddia edilen kadar çoksa fareler onları koyacak yerlerinin olmadığını belirtmiş.