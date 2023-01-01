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Dünya
Elmas varisi kız rahibe olmak için servetinden vazgeçti
Hindistan'ın en zengin mücevher satıcısının sekiz yaşındaki kızı Devanshi Sanghvi, Jain inancına ait bir tarikata girerek rahibe olmak için tüm servetinden vazgeçti. Çok eski bir inanış olan Jainizm, Hindistan'da özellikle varlıklı aileler arasında çok yaygın.
11:12 . 19/01/2023 Perşembe
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Arşiv

Hindistan'da milyonlarca dolarlık elmas servetinin varisi sekiz yaşındaki bir kız, servetini reddederek Jain inancına ait katı bir dini tarikata rahibe olarak kabul edildi. Devanshi Sanghvi, bu haftaya kadar, küresel mücevher ticaretindeki önemi nedeniyle Elmas Şehri olarak bilinen Surat kentindeki mücevher işinin geleceğiydi.

JAİN İNANCININ ÜYELERİNDEN

Ailesi ayrıca, şiddet karşıtlığını, katı vejetaryenliği ve tüm canlılara sevgiyi vaaz eden küçük bir Hint dini olan Jain inancının üyeleriydi. Yerel medyada paylaşılan fotoğraflara göre Sanghvi, bu hafta yeni mesleğine tapınakta 4 gün süren törenle başladı.

61 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Hintli bir kredi derecelendirme kuruluşu olan ICRA'ya göre, ailesinin 1981'de kurduğu şirketinin net değeri 5 milyar rupi (61 milyon dolar). Jainizm'in Hindistan'da çoğu varlıklı ticaret topluluklarından 4 milyondan fazla takipçisi var. Takipçiler katı bir vejetaryen diyete bağlı kalıyor ve bazı keşişler ve rahibeler, böcekleri yanlışlıkla yutmalarını önlemek için ağızlarını kumaşla kapatıyor.


  • Din, bazı ritüel uygulamaları nedeniyle, özellikle de ölümüne aşırı oruç tutma geleneği nedeniyle eleştirildi. Haydarabad'da 13 yaşındaki bir kız çocuğu, 2016 yılında günde sadece iki kez ılık su içmesine izin verildiği iki aylık oruç tutarken komaya girdi ve hayatını kaybetti.



#jain
#hindistan
#Devanshi Sanghvi
1 saat önce
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Elmas varisi kız rahibe olmak için servetinden vazgeçti
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