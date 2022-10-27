Dünya Elon Musk elinde lavaboyla Twitter binasına girdi
AMERİKA

Elon Musk elinde lavaboyla Twitter binasına girdi

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın Twitter’ı satın almasına yönelik anlaşmayı cuma günü imzalayacağının duyurulmasının ardından ilginç bir gelişme yaşandı. Musk, elinde lavabo ile Twitter binasına girdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Elon Musk elinde lavaboyla Twitter binasına girdi
Elon Musk

Tesla SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter'ı satın alma anlaşması tamamlanmak üzereyken bugün Twitter'ın merkezine elinde lavabo ile girdi.

Elon Musk, Twitter binasına girdiği görüntüleri Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Paylaşımında, "Twitter HQ'ya giriş. Bunun içeri girmesine izin verin" sözlerine yer veren Musk, elinde lavabo ile Twitter'a girdi.

Elon Musk elinde lavaboyla Twitter Genel Merkezi'ne girdi
OYNAT 00:22
Elon Musk elinde lavaboyla Twitter Genel Merkezi'ne girdi
Tesla CEO'su Elon Musk, elinde lavabo ile Twitter'ın Genel Merkezi'ne girerken görüntülendi. Twitter'ın Genel Merkezi'ne elinde lavaboyla giriş yaptığı videoyu kişisel hesabından paylaşan Musk 'Twitter Merkezine giriş - Bunun içeri girmesine izin verin' ifadelerini kullandı.


ABD basınında yer alan haberlerde, Musk'ın sosyal medya platformunu satın alma işlemi için yaklaşık 13 milyar dolarlık finansmanı sağlayan bankaların kredi anlaşmasına son şeklini vermeye hazırlandığını bildirilmişti.

Twitter hisseleri bu haberin ardından 53,18 dolara kadar yükselerek Musk'ın 54,20 dolarlık alım fiyatına yaklaşmıştı.

Musk, Nisan ayında Twitter’a hisse başına 54,20 dolar fiyat vermişti ve bu da toplam 44 milyar dolarlık bir satış anlamına geliyordu.

Musk Temmuz ayında, platformdaki bot hesapların Twitter’ın iddia ettiğinden fazla olduğuna yönelik kaygılarını gerekçe göstererek satın alma anlaşmasını feshettiğini açıklamıştı.

Şirketin piyasa değeri yüzde 6 azalmış, T witter hem suçlamaları reddetmiş hem de satış anlaşmasını tamamlaması için Musk'ı mahkemeye vermişti.

Taraflar daha sonra anlaşmaya varmışlardı.

Avcılarda korkutan çatlaklar

Avcılar'da korkutan çatlaklar

Vatandaşları endişelendiren görüntü.
Yıl sonu enflasyontahmini belli oldu

Yıl sonu enflasyon
tahmini belli oldu

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan kritik mesajlar.
HDPli Dirayet Dilan Taşdemir TBMMden PKK kanalına bağlanarak TSKyı hedef aldı

​Detaylar ve başvuru şartları belli oldu.

​Akdeniz göçmenlere ölüm yolu oldu.

Erdoğan müjdesini vermişti: Gece yarısı harekete geçildi.

​Türkiye Yüzyılı böyle olacak.

​Elon Musk'tan çok konuşulacak hareket.

​Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

​'Öcalan'a Özgürlük Platformu'nun kurucuları arasında.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.