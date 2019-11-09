En kalın buzul eriyor

Dünyanın en kalın buzulu olarak bilinen Taku

70 YILDIR İLK KEZ ERİYOR

Dünyanın en kalın buzulu Taku, iklim değişikliğinden ciddi anlamda etkilenmeye başladı. NASA’nın Dünya Gözlemevi tarafından yayınlanan görüntüler, Alaska’daki Taku Buzulu’nun 70 yılı aşkın bir süre sonra ilk kez yeniden erimeye başladığını gösteriyor. Araştırmacılar, buzul dağının bir gün erimeye başlayacağını tahmin ediyorlardı, ancak kütlesindeki düşüş beklenenin 80 yıl öncesinde gerçekleşti.

Dünyanın en kalın buzulu olarak bilinen Taku, yaklaşık 1.480 metre yükseklikte ve aynı zamanda Juneau Icefield bölgesindeki en büyük buzul kabul ediliyor.

KALINLAŞMA 2018’DE DURDU

30 yıldır Taku’yu inceleyen çevre bilimleri profesörü Mauri Pelto, 1946’dan 1988’e kadar 30 santimetre kalınlaşan buzulun bu kalınlaşmayı önümüzdeki yüzyıla kadar devam edeceğine inanıyordu. Ancak 1989’da yavaşlayan kalınlaşma ve genişleme 2013’ten 2018’e kadar tamamen durdu. Geçtiğimiz yıl, Alaska’daki rekor yaz sıcaklıklarına bağlı olarak geri çekilme belirtileri göstermeye başladı.

TAHMİNLERDEN 80 YIL ERKEN

Araştırmacılar, buzulun bir gün geri çekileceğini tahmin ediyorlardı, ancak kütlesindeki düşüş tahmin edilenden 80 yıl önce gerçekleşti. Taku’daki kütle dengesinin pozitif olduğunu düşündüklerini belirten Pelto, “Yüzyılın geri kalanında genişleyebilecekti. Çoğu zaman buzullar, geri çekilmeler başlamadan önceki birkaç yıl boyunca genişlemeyi bırakır. Taku’nun bu kadar çabuk geri çekileceğini düşünmemiştim” ifadelerini kullandı.

İmparator penguenleri tehlikede



Küresel ısınma, imparator penguenlerinin neslinin de tükenmesine yol açıyor. Webtekno’nun haberine göre, ABD’nin Massachusetts eyaletinden kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan “Woods Hole Denizbilim Kurumu” yeni bir çalışma yaptı. Çalışma sonuna bir makale yayımlayan bilim insanları, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin bu hızla devam etmesi durumunda 2100 yılına geldiğimizde Antarktika’daki imparator penguenlerin sayısının yüzde 86 oranında azalacağını ifade etti.