Dünya En kalın buzul eriyor
ANTARKTİKA

En kalın buzul eriyor

NASA uyduları tarafından tespit edilen görüntülere göre, dünyanın en kalın buzulu ‘Taku’ eriyor. İklim değişikliği nedeniyle buzulun erimesi beklenenden 80 yıl önce gerçekleşti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünyanın en kalın buzulu olarak bilinen Taku
Dünyanın en kalın buzulu olarak bilinen Taku

70 YILDIR İLK KEZ ERİYOR

Dünyanın en kalın buzulu Taku, iklim değişikliğinden ciddi anlamda etkilenmeye başladı. NASA’nın Dünya Gözlemevi tarafından yayınlanan görüntüler, Alaska’daki Taku Buzulu’nun 70 yılı aşkın bir süre sonra ilk kez yeniden erimeye başladığını gösteriyor. Araştırmacılar, buzul dağının bir gün erimeye başlayacağını tahmin ediyorlardı, ancak kütlesindeki düşüş beklenenin 80 yıl öncesinde gerçekleşti.

Dünyanın en kalın buzulu olarak bilinen Taku, yaklaşık 1.480 metre yükseklikte ve aynı zamanda Juneau Icefield bölgesindeki en büyük buzul kabul ediliyor.

KALINLAŞMA 2018’DE DURDU

30 yıldır Taku’yu inceleyen çevre bilimleri profesörü Mauri Pelto, 1946’dan 1988’e kadar 30 santimetre kalınlaşan buzulun bu kalınlaşmayı önümüzdeki yüzyıla kadar devam edeceğine inanıyordu. Ancak 1989’da yavaşlayan kalınlaşma ve genişleme 2013’ten 2018’e kadar tamamen durdu. Geçtiğimiz yıl, Alaska’daki rekor yaz sıcaklıklarına bağlı olarak geri çekilme belirtileri göstermeye başladı.

TAHMİNLERDEN 80 YIL ERKEN

Araştırmacılar, buzulun bir gün geri çekileceğini tahmin ediyorlardı, ancak kütlesindeki düşüş tahmin edilenden 80 yıl önce gerçekleşti. Taku’daki kütle dengesinin pozitif olduğunu düşündüklerini belirten Pelto, “Yüzyılın geri kalanında genişleyebilecekti. Çoğu zaman buzullar, geri çekilmeler başlamadan önceki birkaç yıl boyunca genişlemeyi bırakır. Taku’nun bu kadar çabuk geri çekileceğini düşünmemiştim” ifadelerini kullandı.
  • İmparator penguenleri tehlikede
  • Küresel ısınma, imparator penguenlerinin neslinin de tükenmesine yol açıyor. Webtekno’nun haberine göre, ABD’nin Massachusetts eyaletinden kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan “Woods Hole Denizbilim Kurumu” yeni bir çalışma yaptı. Çalışma sonuna bir makale yayımlayan bilim insanları, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin bu hızla devam etmesi durumunda 2100 yılına geldiğimizde Antarktika’daki imparator penguenlerin sayısının yüzde 86 oranında azalacağını ifade etti.

ABD’de darbe itirafı
DÜNYA
ABD’de darbe itirafı
Bin kadın infazdan kaçtı

Bin kadın infazdan kaçtı

​Ya tecavüz ya intihar ya da infaz...
ABD’de darbe itirafı

ABD’de darbe itirafı

​Müesses nizamın Trump'ı hedef alan planını 2017'de paylaştı.
Rusya geri döndü

Rusya geri döndü

​Rusya'ya ihracat on ayda 3,1 milyar dolara çıktı.
Maç fazlasıyla lider

Maç fazlasıyla lider

​Fenerbahçe, iki kırmızı kartın çıktığı maçta 3 puanın sahibi oldu.
Muhammed Mursi'nin ölümü

Muhammed Mursi'nin ölümü

​BM: Mursi'nin ölümü devlet destekli keyfi bir cinayet olabilir.
Nikah şahitleri Erdoğan oldu

Nikah şahitleri Erdoğan oldu

​AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın kızı evlendi.

Euro 2020 yolunda

Euro 2020 yolunda

İzlanda ve Andorra maçlarının kadrosu açıklandı.
Mevlid-i Nebi Haftası

Mevlid-i Nebi Haftası

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış programında konuştu.
Sağlık Bakanlığı devreye girdi

Sağlık Bakanlığı devreye girdi

Isırmasın diye elleri pet şişeyle kapatılan Yusuf tedaviye alındı.

Servis şoförü tutuklandı

Servis şoförü tutuklandı

​Avcılar'da gerçekleşen kazada servis şoförü için tutuklama kararı.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz

Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz

Bakan Soylu, terörle mücadeleye yönelik açıklamalarda bulundu.
ABD ve Rusya sözünü tutmadı

ABD ve Rusya sözünü tutmadı

​Erdoğan, Macaristan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Hoparlörden ezan okunacak

Hoparlörden ezan okunacak

​Hollanda'da bir ilk.
Üzerine boya döküp saçlarını kestiler

Üzerine boya döküp saçlarını kestiler

​Kadın belediye başkanına sokak işkencesi.
Dolar güne nasıl başladı?
Ekonomi

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar/TL bu sabah güne 5.77 seviyesinin hemen altında başladı. Piyasalar ABD ile ilişkileri ve küresel gelişmeleri izliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok beğendiği öneri için sözünü tuttu: 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edildi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan çok beğendiği öneri için sözünü tuttu: 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği" nedeniyle yayımladığı genelgede, her yıl 11 Kasım gününün "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlanacağını belirtti. Erdoğan, 11 Kasım 2019 günü saat 11.11'de tüm yurtta eş zamanlı olarak gerçekleşecek fidan dikme etkinliği için vatandaşlara çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz'da Abdullah Enes Şahin isimli bir gencin Twitter hesabından paylaştığı ve kısa sürede etkileşim alan "Ağaç Dikme Bayramı" önerisine destek vermişti. Fikri beğendiğini belirten Erdoğan, söz konusu paylaşıma verdiği yanıtta, "Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık, çalışıyoruz. Milli bir ağaçlandırma bayramımızın olması için de ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerine yer vermişti.
Kredi kartında kritik düzenleme: Bankaya gitmeye gerek kalmayacak
Ekonomi

Kredi kartında kritik düzenleme: Bankaya gitmeye gerek kalmayacak

Kredi kartı sözleşmelerinde aranan yazılı şekil ve ıslak imza şartı kaldırılıyor. Kredi kartı çıkarmak için vatandaşlar banka şubelerine gitmeden uzaktan iletişim araçları ile online kanallar üzerinden gerekli olan sözleşmeleri yapabilecek. Düzenlemenin 2020 yılında uygulamaya alınması için 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nda da değişiklik yapılması için çalışma başlatılacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.