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Dünya Endonezya 3 yıl daha Dünya Zekat Forumu Genel Sekreterliğini yürütecek
ASYA

Endonezya 3 yıl daha Dünya Zekat Forumu Genel Sekreterliğini yürütecek

Endonezya, 2020-2023 dönemini kapsayan Dünya Zekat Forumu (WZF) Genel Sekreterliğine yeniden seçildi. Endonezya Ulusal Zekat Ajansı Başkan Yardımcısı Noor, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının etkisiyle zekat yönetiminde kendilerini zorluklar beklediğini belirterek, gelecek 3 yıl için küresel zekatın salgının olumsuz etkilerine karşı katkı sağlamasını beklediklerini ifade etti.

Haber Merkezi AA
Dünya Zekat Forumu, Endonezya’nın Yogyakarta kentinde düzenlenen uluslararası konferansla resmi olarak 30 Eylül 2010’da kuruldu.
Dünya Zekat Forumu, Endonezya’nın Yogyakarta kentinde düzenlenen uluslararası konferansla resmi olarak 30 Eylül 2010’da kuruldu.

Endonezya, 2020-2023 dönemini kapsayan Dünya Zekat Forumu (WZF) Genel Sekreterliğine yeniden seçildi.

WZF 2020 Uluslararası Konferansı kapsamında düzenlenen çevrim içi toplantıda, Endonezya Ulusal Zekat Ajansı (Baznas) Başkan Yardımcısı Zainulbahar Noor, 2020-2023 dönemi için WZF Genel Sekreterliğine seçildi.

Noor, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle zekat yönetiminde kendilerini zorluklar beklediğini belirterek, gelecek 3 yıl için küresel zekatın salgının olumsuz etkilerine karşı katkı sağlamasını beklediklerini ifade etti.

2010 yılında kuruldu 33 üyesi var

WZF Uluslararası Konferansı’nın zekatın küresel rolünü teşvik edebilecek yenilikler sunmasını ümit ettiğini vurgulayan Noor, 2017-2020 WZF Genel Sekreterliğini yürüten Baznas Başkanı Bambang Sudibyo’ya WZF’ye katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu.

Dünya Zekat Forumu, Endonezya’nın Yogyakarta kentinde düzenlenen uluslararası konferansla resmi olarak 30 Eylül 2010’da kuruldu. Forum, şu ana kadar bünyesine dahil ettiği 33 üye ülkeyle zekat ibadetinin ifasının yanı sıra dünya çapında zekat uygulamasını geliştirmeyi amaçlıyor.

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