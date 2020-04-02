Endonezya'da 100 binden fazla kişi selden etkilendi

Endonezya Ajansı Antara'nın haberine göre, Batı Cava Eyaleti'nin başkenti Bandung'da pazar gününden bu yana etkili olan şiddetli yağmurlar, 7 bölgede sele neden oldu.

Batı Cava Afet Azaltma Ajansı yetkilisi Budi Budiman Wahyu, su baskınlarından 101 bin 644 kişinin etkilendiği belirterek, evleri zarar gören 3 bin 298 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

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Wahyu, bölge genelinde selzedelerin tahliye işlemlerinin sürdüğünü belirtti.

Başkent Cakarta ile Depok, Bekasi ve Tangerang kentlerinin yanı sıra Bogor ve Lebak bölgesinde yılbaşı gecesi etkili olan yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 60’tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim ile nisan arasında sıklıkla aşırı yağmurlardan kaynaklanan su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.