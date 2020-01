Endonezya'da son 10 yılda doğal afetler 12 binden fazla can aldı Ülkede son 10 yılda, deprem, tsunami ve şiddetli yağışlar en fazla can kayıplarına yol açan doğal afetler oldu- Deprem ve tsunamilerde 7 bin 396 kişinin can kaybı yaşadığı ülkede, sel ve heyelanlarda ise 4 bin 117 kişi öldü- 35 milyon kişinin etkilendiği ve 75 bin kişinin yaralandığı doğal afetlerde, 1,5 milyon yapı zarar gördü- Deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da yıllık ortalama 5 bin deprem meydana geliyor

Haber Merkezi 11 Ocak 2020, 11:58 Son Güncelleme: 11 Ocak 2020, 12:02 AA