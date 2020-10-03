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Dünya Endonezyadan nükleer silah açıklaması Tamamen kaldırılması küresel barışa katkı sağlayacak
ASYA

Endonezya'dan nükleer silah açıklaması: Tamamen kaldırılması küresel barışa katkı sağlayacak

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Nükleer silahların tamamen kaldırılması, küresel barış ve güvenliğe katkı sağlayacağını söyledi. Marsudi, nükleer silahsızlanma konusunda ilerleme kaydedilmemesinin ülkeler arasında güven açığına yol açtığını vurguladı.

Haber Merkezi AA
Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması 50 yıl önce imzalanmıştı.
Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması 50 yıl önce imzalanmıştı.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, "Nükleer silahların tamamen kaldırılması, küresel barış ve güvenliğe katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Marsudi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun, "Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması Uluslararası Günü" kapsamında video konferans aracılığıyla katıldığı yüksek düzeyli etkinlikte konuştu.

50 yıl geçmesine rağmen her şey aynı

Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’nın (NPT) imzalanmasından bu yana 50 yıl geçmesine karşı dünyanın nükleer silahların ortadan kaldırılması girişiminden çok uzakta olduğuna işaret eden Marsudi, ''Nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılması, küresel barış ve güvenliğe katkı sağlayacak.'' dedi.

Marsudi, nükleer silahsızlanma konusunda ilerleme kaydedilmemesinin ülkeler arasında güven açığına yol açtığını vurguladı.

Bu kapsamda NTP’nin uygulanmasında tüm ülkelerin katılımının ve nükleer silahsızlanma mekanizmasının güçlendirilmesinin önemine dikkati çeken Marsudi, nükleer silah edinme çabalarının gelecekteki yaşamı tehdit ettiğini kaydetti.

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