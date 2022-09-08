Dünya Enerji krizi İtalyayı vurdu İşçilerin geleceği risk altında
AVRUPA

Enerji krizi İtalya'yı vurdu: İşçilerin geleceği risk altında

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle başlayan Avrupa'daki enerji krizi İtalya'da 881 bin küçük ve mikro ölçekli işletme ile 3 buçuk milyon işçinin geleceğini riske attı.

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Haber Merkezi AA
Enerji krizi İtalyayı vurdu: İşçilerin geleceği risk altında
Arşiv.

İtalya'da Confartigianato adlı küçük ve mikro ölçekli işletmelerin bağlı olduğu örgütün yayınladığı analiz, ülkedeki enerji krizinin boyutunun ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Confartigianato'nun basınla paylaştığı analizde, "Yüksek enerji fiyatları, 3 milyon 529 bin çalışanı olan 881 bin 264 küçük ve mikro ölçekli işletmeyi riske atıyor. Bu İtalyan iş sistemindeki istihdamın yüzde 20,6'sına eşit." ifadeleri kullanıldı.

Yapısal reformlara ihtiyaç var

Enerji krizinin özellikle endüstrinin yoğun olduğu ülkenin kuzey bölgelerindeki işletmeleri etkileyeceği belirtildi.

Elektrik ve gaz fiyatlarındaki artışın 43 sektördeki şirketleri olumsuz etkilediğine dikkati çeken Confartigianato Başkanı Marco Granelli, "Bir şirket katliamı riskiyle karşı karşıyayız. Enerji fiyatlarını kontrol altına almak ve benzeri görülmemiş bir krizi önlemek için acil müdahalelerin yanı sıra eşit derecede hızlı yapısal reformlara ihtiyaç var." açıklamasında bulundu.

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