Erdoğan'ın İsrail'e ziyaret düzenleyeceğini iddia edildi

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde temaslarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi bir araya gelmesinin ardından, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti.

DÜNYA İsrail’in Ankara büyükelçisi belli oldu

"ERDOĞAN 'İSRAİL'E GİTMEYİ PLANLIYORUM' DEDİ"

Jewish Telegraphic Agency adlı sitede yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de görüştüğü Yahudi liderlere İsrail'i ziyaret etmeyi planladığını söyledi. Ancak, Erdoğan olası İsrail ziyareti için tarih vermedi.

Middle East Eye'da (MEE) yer alan benzer bir haberde ise, üst düzey Türk yetkili; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Kasım'da düzenlenecek İsrail genel seçimler sonrası bu ülkeye ziyaret etmeyi planladığını söyledi.

REKLAM

Erdoğan, İsrail'e son ziyaretini 2005 yılında gerçekleştirmişti.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan told Jewish leaders that he planned to visit Israel. https://t.co/3ivFlPa7Ku — JTA | Jewish news (@JTAnews) September 19, 2022

NORMALLEŞME ADIMLARI

Türkiye ile İsrail, normalleşme adımları kapsamında üst düzey görüşmelere yeniden başlamış, Cumhurbaşkanı Herzog ve Başbakan Lapid Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkan Erdoğan'la görüşmüştü. Son olarak iki ülke, karşılıklı büyükelçi atama kararı almıştı. Bu kapsamda Tel Aviv yönetimi, halihazırda İsrail'in Ankara Maslahatgüzarı olan Irit Lillian'ı büyükelçi olarak görevlendirmişti.