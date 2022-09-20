Dünya Erdoğanın İsraile ziyaret düzenleyeceğini iddia edildi
ORTADOĞU

Erdoğan'ın İsrail'e ziyaret düzenleyeceğini iddia edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Kasım parlamento seçimlerinin ardından İsrail'i ziyaret etmeyi planladığı iddia edildi. Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York’ta bulunan Erdoğan, 2008'den bu yana ilk kez İsrail Başbakanı ile bir görüşme yapacak.

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Erdoğanın İsraile ziyaret düzenleyeceğini iddia edildi
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde temaslarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi bir araya gelmesinin ardından, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti.

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"ERDOĞAN 'İSRAİL'E GİTMEYİ PLANLIYORUM' DEDİ"

Jewish Telegraphic Agency adlı sitede yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de görüştüğü Yahudi liderlere İsrail'i ziyaret etmeyi planladığını söyledi. Ancak, Erdoğan olası İsrail ziyareti için tarih vermedi.

Middle East Eye'da (MEE) yer alan benzer bir haberde ise, üst düzey Türk yetkili; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Kasım'da düzenlenecek İsrail genel seçimler sonrası bu ülkeye ziyaret etmeyi planladığını söyledi.

Erdoğan, İsrail'e son ziyaretini 2005 yılında gerçekleştirmişti.

NORMALLEŞME ADIMLARI

Türkiye ile İsrail, normalleşme adımları kapsamında üst düzey görüşmelere yeniden başlamış, Cumhurbaşkanı Herzog ve Başbakan Lapid Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkan Erdoğan'la görüşmüştü. Son olarak iki ülke, karşılıklı büyükelçi atama kararı almıştı. Bu kapsamda Tel Aviv yönetimi, halihazırda İsrail'in Ankara Maslahatgüzarı olan Irit Lillian'ı büyükelçi olarak görevlendirmişti.

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