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Dünya Eşini sınır dışı etmesi için rüşvet veren adama hapis cezası
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AMERİKA

​Eşini sınır dışı etmesi için memura rüşvet verdi

Eşini sınır dışı etmesi için rüşvet veren adama hapis cezası

ABD’de bir adam, eşini ve üvey çocuğunu sınır dışı etmesi için Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) memuruna rüşvet verince 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi AA
Kamu görevlisine rüşvet teklif etmekten suçlu bulunan Burgos, dört ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kamu görevlisine rüşvet teklif etmekten suçlu bulunan Burgos, dört ay hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'nin Oregon eyaletindeki Portland kentinde yaşayan 48 yaşındaki Antonio Burgos, boşanma sürecini nihayete erdirmek için ilginç bir yönteme başvurdu.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, geçen yıl mayıs ayında Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza bürosuna giden Burgos, eşini ve üvey çocuğunu memleketleri olan El Salvador’a göndermesi karşılığında bir memura 3000 dolar rüşvet teklif etti.

Ancak memur, rüşveti kabul etmedi ve Burgos’u Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan Profesyonel Sorumluluk Ofisi’ne şikâyet etti.

İç Güvenlik Teşkilatı’nın da dahil olduğu soruşturmada, Burgos ile rüşvet teklif ettiği memur belirlenen bir lokasyonda tekrar görüştürüldü. Haziran ayında yapılan bu görüşmede Burgos bu kez rüşvet teklifini 4000 dolara yükseltti. Ancak görüşmeden 23 gün sonra Burgos gözaltına alındı.

Kamu görevlisine rüşvet teklif etmekten suçlu bulunan Burgos, dört ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu cezanın ardından Burgos, üç yıl denetimli serbestliğe tabi olacak.

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