Dünya Eski ABD Başkanı Bushtan Irak gafı Bilinçaltı sözlerine yansıyınca olay oldu
AMERİKA

Eski ABD Başkanı Bush'tan Irak gafı: Bilinçaltı sözlerine yansıyınca olay oldu

Irak'ın 2003'te işgali sırasında ABD Başkanı olan George W. Bush'un Ukrayna yerine "Bir adamın Irak'ı tamamen gayrı meşru ve acımasız şekilde işgal kararı" şeklindeki sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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Haber Merkezi Diğer
Eski ABD Başkanı Bushtan Irak gafı: Bilinçaltı sözlerine yansıyınca olay oldu
Eski ABD Başkanı Bush

Eski ABD Başkanı George W. Bush'un Dallas'ta katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmadaki dil sürçmesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

2003 yılında Irak'ın işgalini başlatan Bush, konuşmasında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına tepki gösterirken, bir cümlesinde Ukrayna yerine Irak deyince salonda ilginç anlar yaşandı.

Bush, konuşmasında, "Bunların sonucu, Rusya'da denge ve kontrolün kalmaması ve bir adamın Irak'ı tamamen gayrı meşru ve acımasız şekilde işgal kararı alması oldu." ifadesini kullandı.

Eski ABD Başkanı Bush'tan Irak gafı: Bilinçaltı sözlerine yansıyınca olay oldu
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Eski ABD Başkanı Bush'tan Irak gafı: Bilinçaltı sözlerine yansıyınca olay oldu
Irak'ın 2003'te işgali sırasında ABD Başkanı olan George W. Bush'un Ukrayna yerine 'Bir adamın Irak'ı tamamen gayrı meşru ve acımasız şekilde işgal kararı' şeklindeki sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Yaptığı yanlışı fark edince hafif gülümsemeyle sözlerini "Yani Ukrayna'yı" diye düzelten Bush'un Irak gafı karşısında salonda önce derin bir sessizlik olurken, devamında Bush'un "Irak'ı da... Her neyse." demesi salonda gülüşmelere neden oldu.

Bush'un Irak'ın işgaliyle ilgili videosu sosyal medyada kısa sürede viral olurken, pek çok kişi "Irak'ı işgal eden Bush'un bilinçaltının sözlerine yansıdığına" vurgu yaptı.

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