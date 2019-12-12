Dünya Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales Arjantine iltica etti
AMERİKA

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales Arjantin'e iltica etti

Arjantin Dışişleri Bakanı Felipe Sola, Bolivya'da muhalefet ve ordunun baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales'in sığınmacı olarak Arjantin'e geldiğini açıkladı. Öte yandan Sola, "Morales kendini burada daha iyi hissediyor. Bizden özel bir koruma da istemedi. Biz Morales'ten politik açıklamalar yapmamasını istiyoruz, kendisinden talebimiz bu" dedi.

Haber Merkezi AA
Evo Morales
Evo Morales

Arjantin Dışişleri Bakanı Felipe, telefonla katıldığı TN televizyonundaki programda, Morales ve beraberindekilere ilişkin, "Ülkeye giriş yapabilmeleri için kendilerine iltica hakkı verildi ancak şu anda sığınmacı statüsüne geçmek için gerekli işlemleri yapıyorlar ki bu farklı bir durum. İltica ile sığınma arasındaki fark, sığınma hususunda bazı şartlar var, ilticada böyle bir durum söz konusu değil." dedi.

  • Morales'in Arjantin'de kendisini daha iyi hissettiğini belirten Sola, "Bizden özel bir koruma da istemedi. Biz Morales'ten politik açıklamalar yapmamasını istiyoruz, kendisinden talebimiz bu." ifadelerini kullandı.

Arjantin'in yeni Dışişleri Bakanı Sola, hükümetin Bolivya'da geçici devlet başkanlığı görevine getirilen Jeanine Anez hükümetini tanımayacağını, Anez hükümetinin seçilmiş değil fiili olarak göreve geldiğini sözlerine ekledi.

Morales'in yanı sıra eski yardımcısı Alvaro Garcia Linera, eski Bolivya Dışişleri Bakanı Diego Pary Rodriguez ve eski Sağlık Bakanı Gabriela Montano'nun da Arjantin'e geldiği ve sığınmacı olarak burada kalacağı öğrenildi.

Bolivya'da ordunun ve muhalefetin baskısıyla istifa eden Morales, 12 Kasım'da Meksika'nın iltica teklifini kabul etmiş ve oraya gitmişti. Morales'in 6 Aralık'ta sağlık problemleri nedeniyle geçici olarak Küba'ya gittiği öğrenilmiş ancak Arjantin'e geleceği belirtilmemişti.

Öte yandan, Morales'in çocukları Alvaro Morales ve Evaliz Morales de 23 Kasım'da Arjantin'e sığınmacı olarak gelmişti.

Bolivya'daki kriz

  • Bolivya'da, 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet, seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.
  • Muhalefetin baskısı ve ordunun da isteğiyle Morales devlet başkanlığı görevini bırakmış, iltica teklifini kabul ettiği Meksika'ya gitmişti.
  • Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisinin Başkan Yardımcısı muhalif Anez, geçici devlet başkanlığı görevine getirilmişti.
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