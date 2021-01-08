Dünya Eski NBA şampiyonu basketbolcu Stephen Jackson Müslüman oldu
AMERİKA

Eski NBA şampiyonu basketbolcu Stephen Jackson Müslüman oldu

Eski NBA şampiyonu basketbolcu Stephen Jackson Müslüman olduğunu duyurdu. Birçok büyük takımda forma giyen basketçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Bugün hayatımın en güzel günlerinden biriydi. Kardeşlerimle tanışmaktan onur duydum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bu fotoğrafı paylaşarak Müslüman olduğunu duyuran Jackson'a çok sayıda tebrik mesajı geldi.
Bu fotoğrafı paylaşarak Müslüman olduğunu duyuran Jackson'a çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Eski NBA şampiyonu basketbolcu Stephen Jackson sosyal medya hesabından Müslüman olduğunu duyurdu.

İki ayrı fotoğrafla Müslüman olduğunu duyuran Jackson; "Bugün hayatımın en güzel günlerinden biriydi. Kardeşlerimle tanışmaktan onur duydum" ifadelerini kullandı.

Jackson, New Jersey Nets, Indiana Pacers, Golden State Warriors, Milwaukee Bucks, Charlotte Bobcats, San Antonio Spurs ve Los Angeles Clippers gibi birçok takımın formasını giydi.

Arkadaşları "eski NBA yıldızı Müslüman oldu. Elhamdülillah. İslam'a hoş geldin kardeşim. Allah bu dünya ve ahiret hayatını kolaylaştırsın" ifadelerini kullandı.

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ABD'de öldürülen siyahi Floyd en yakın arkadaşıydı

42 yaşındaki Jackson, geçtiğimiz yıl tüm dünyada yankı bulan George Floyd'un öldürülmesi üzerine yaptığı açıklama ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Ünlü basketbolcu Stephen Jackson öldürülen Floyd'un arkadaşı olduğunu ve bu olaya tepki verilmesi için elinden geleni yapacağının altını çizerek, "George ile Texas'ta tanıştık. Birbirimize çok benziyorduk. O benim ikizimdi. Daha sonra arkadaşlığımız ilerledi ve hep birlikte takıldık. Houston'a her gittiğimde ilk durağım onun yanı olurdu. Birçok insan profesyonel bir futbolcu olarak arkadaşlığınızı kötüye kullanabilir. George her zaman beni desteklerdi. Beni çıkarsız olarak gerçekten seven bir insan varsa o George Floyd'du. Adalet yok, huzur yok. Hakkını arayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'li turist anne oğul, tatil için geldikleri Kapadokya'da ezan sesini duyunca Müslüman oldu
OYNAT 01:31
ABD'li turist anne oğul, tatil için geldikleri Kapadokya'da ezan sesini duyunca Müslüman oldu
Amerika'nın Louisiana eyaletinde yaşayan ve bir süre önce Kapadokya'ya tatile gelen 59 yaşındaki Ramona Smith ve 28 yaşındaki oğlu Michael Dunlop, Nevşehir'de duyduğu ezan sesinden sonra Müslüman olmaya karar verdi. İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreninin ardından 59 yaşındaki Ramona Smith 'Aliye Nur' ismini alırken 28 yaşındaki oğlu Michael Dunlop ise 'Zekeriya Davud' adını aldı.


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