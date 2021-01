Eski NBA şampiyonu basketbolcu Stephen Jackson Müslüman oldu

Eski NBA şampiyonu basketbolcu Stephen Jackson sosyal medya hesabından Müslüman olduğunu duyurdu.

İki ayrı fotoğrafla Müslüman olduğunu duyuran Jackson; "Bugün hayatımın en güzel günlerinden biriydi. Kardeşlerimle tanışmaktan onur duydum" ifadelerini kullandı.



Jackson, New Jersey Nets, Indiana Pacers, Golden State Warriors, Milwaukee Bucks, Charlotte Bobcats, San Antonio Spurs ve Los Angeles Clippers gibi birçok takımın formasını giydi.

Arkadaşları "eski NBA yıldızı Müslüman oldu. Elhamdülillah. İslam'a hoş geldin kardeşim. Allah bu dünya ve ahiret hayatını kolaylaştırsın" ifadelerini kullandı.

ABD'de öldürülen siyahi Floyd en yakın arkadaşıydı

42 yaşındaki Jackson, geçtiğimiz yıl tüm dünyada yankı bulan George Floyd'un öldürülmesi üzerine yaptığı açıklama ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Ünlü basketbolcu Stephen Jackson öldürülen Floyd'un arkadaşı olduğunu ve bu olaya tepki verilmesi için elinden geleni yapacağının altını çizerek, "George ile Texas'ta tanıştık. Birbirimize çok benziyorduk. O benim ikizimdi. Daha sonra arkadaşlığımız ilerledi ve hep birlikte takıldık. Houston'a her gittiğimde ilk durağım onun yanı olurdu. Birçok insan profesyonel bir futbolcu olarak arkadaşlığınızı kötüye kullanabilir. George her zaman beni desteklerdi. Beni çıkarsız olarak gerçekten seven bir insan varsa o George Floyd'du. Adalet yok, huzur yok. Hakkını arayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

