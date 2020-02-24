Dünya Etiyopyada başbakana destek mitingine bombalı saldırı düzenlendi 30 kişi yaralandı
ASYA

Etiyopya'da başbakana destek mitingine bombalı saldırı düzenlendi: 30 kişi yaralandı

Oromiya eyaletinin Ambo kentindeki mitingde yapılan bombalı saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Mitinge Başbakan Ahmed’in katılmadığı vurgulandı.

Haber Merkezi AA
Etiyopya’da Başbakan Abiy Ahmed.
Etiyopya’da Başbakan Abiy Ahmed.

Etiyopya’da Başbakan Abiy Ahmed’e destek mitinginde düzenlenen bombalı saldırıda 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

  • Etiyopya Haber Ajansının (ENA) güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, yaralıların durumunun iyi olduğu ifade edilen haberde, 6 şüphelinin gözaltına alındığı saldırıya ilişkin incelemenin sürdüğünün altı çizildi.

Haberde, el bombası kullanıldığı tahmin edilen saldırıdan bölgedeki muhalif Oromo Kurtuluş Cephesi’nin (OLF) sorumlu tutulduğu ve saldırının ağustos ayında yapılacak genel seçimler öncesi ülkedeki güvenlik endişelerini artırdığı kaydedildi.

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Ne olmuştu?

Ülkede geçen hafta da Burayu kentindeki güvenlik sorumlusu Solomon Tadesse suikaste uğramıştı.

Doğu Afrika’nın en kabalalık ülkesi olan Etiyopya’da son yıllarda etnik ve siyasi çatışmalar tırmanışa geçti.

Başbakan Abiy Ahmed’in görevi devraldığı 2018'den bu yana görülen etnik çatışmalarda, şimdiye kadar yüz binlerce kişi yerinden oldu, binlerce kişi hayatını kaybetti.

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