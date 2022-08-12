​F-16 için 3. randevu

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Bakan Soylu: Usül bilmeyen Kılıçdaroğlu boyundan büyük laf etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri, YSK'nın elinde yok." diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklamada bulundu. Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Soylu, "Boyundan büyük laf etmiş, partisi de bugün yaptığı açıklamayla usül bilmeyen Kılıçdaroğlu'nu kurtarmak için uğraştı." dedi. Bakan Soylu ayrıca, Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü'nün, MERNİS üzerinden YSK'ya veri aktarımının teknik detaylarını bir basın açıklamasıyla anlatacağını belirtti.