​F-16 için 3. randevu

İlki 2020 Aralık, ikincisi 2022 Şubat’ta gerçekleştirilen ABD-Türk heyetler arasındaki F-16 talebine ilişkin görüşmelerin üçüncüsü Amerika’da olacak. Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna savaşında arabuluculuk rolünü üstlenmesi ve ardından tahıl koridorunun oluşmasına ön ayak olarak tarihi bir başarıya imza atması nedeniyle ABD’nin Türkiye’ye F-16 tipi savaş uçaklarının satılması için kolaylık sağlaması bekleniyor. Türkiye, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın acil harekat ihtiyacı kapsamında geçtiğimiz yıl ABD’ye bir talepte bulunmuştu. Söz konusu talep, 40 aded F-16 Blok 70 savaş uçağı ile 79 aded F-16 Blok 40 / 50+’ın Blok 70 seviyesine modernizasyonunu içeriyor.
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