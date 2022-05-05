Fanatik Yahudilerden işgalci İsrail'in kuruluş günü bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya girdi

Ekonomi

300 bin konut daha dönüşecek: 10 yılda 1 milyon 709 bin yapı yenilendi

10 yıl önce kentsel dönüşüme başlayan Türkiye’nin birçok noktasında riskli yapılar tek tek yenileniyor. Dönüşümün toplam bedeli ise şu ana kadar 21 milyar lira oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yıl sonuna kadar 300 bin konut daha dönüştürülecek.