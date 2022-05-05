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Dünya Fanatik Yahudilerden işgalci İsrailin kuruluş günü bahanesiyle Mescid-i Aksaya girdi
ORTADOĞU

Fanatik Yahudilerden işgalci İsrail'in kuruluş günü bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya girdi

İsrail polisinin eşlik ettiği yüzlerce fanatik Yahudi, İsrail'in kuruluş günü bahanesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenledi.

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Haber Merkezi AA
Fanatik Yahudilerden İsrailin kuruluş günü bahanesiyle Mescid-i Aksaya baskın
İşgalci İsrail'de yahudiler Mescid-i Aksa'yı bastı.

Fanatik Yahudilerin Aksa'ya baskınından önce çevreye onlarca İsrail polisi yerleştirildi. Filistinlilerin Harem-i Şerif'e girişine ise izin verilmedi.

İsrail polisi baskın sırasında Aksa'da ibadet eden Filistinli Müslümanları darbederek gözaltına almaya çalıştı.

İsrail güçleri, ibadet edenlere karşı gaz bombası ve plastik mermi kullanırken Filistinliler sloganlarla karşılık verdi.

Müdahale ettiği çok sayıda kişiyi zorla Kıble Mescidi’ne sokan İsrail polisi, mescidin kapılarını zincirleyerek ibadet edenleri içeriye hapsetti.

Çevredeki müslümanlar bir araya geldi

Fanatik Yahudilerin İsrail askerleri eşliğindeki baskını çevredeki Müslüman gençleri de bir araya getirdi. Gençler, Mescid-i Aksa için sloganlar attı.

İsrailli fanatik Yahudi yerleşimci örgütleri, İsrail'in kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Mescid-i Aksa'ya geniş çaplı baskınlar yaparak, Aksa'da İsrail bayrağı açma ve milli şarkılar söyleme çağrısında bulunmuştu.

Buna karşılık, Filistinli aktivistler ve din adamları ise Filistinlileri Mescid-i Aksa’ya ziyaretleri artırarak burada bulunmaya çağırmıştı.

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