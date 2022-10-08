FIFA'nın Endonezya'daki izdiham faciası kararı: 131 kişi hayatını kaybetmişti

Widodo, yaptığı açıklamada, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun kendisine Endonezya ve FIFA arasındaki potansiyel iş birlikleri hakkında bir mektup yazdığını ve ülkesinin, 5 kıtadan 24 ülkenin katılacağı 2023 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağını söylediğini kaydetti.

Başkanlık ofisinin YouTube kanalında yayınlanan videoda, Widodo, "Mektuba dayanarak, Tanrıya şükür, Endonezya futbolu FIFA tarafından yaptırıma maruz kalmayacak" ifadesini kullandı.





FIFA'nın güvenlik protokollerine göre, stadyumlarda veya çevresinde göz yaşartıcı gaz kullanımı yasaklanırken oyun sırasında da olmak üzere çıkış kapılarının her zaman açık olması tavsiye ediliyor.

Söz konusu kurallar güvenlik standardı olarak kabul edilse de yerel veya ulusal liglerde uygulanmak zorunda değil ve FIFA'nın, polisin kalabalıkları nasıl kontrol edeceği hususunda hiçbir yetkisi bulunmuyor.

Endonezya Futbol Federasyonu, 2023'te FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası müsabakalarına ev sahipliği yapmaya hazırlanırken söz konusu izdiham, FIFA'nın ülke futboluna yaptırım uygulayacağı yönünde endişelere neden olmuştu.

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Olay

Persebaya Surabaya takımının Arema Malang'ı 3-2 yendiği lig maçı sonrası iki takımın taraftarları arasında kavga çıkmıştı.

Yüzlerce taraftar, arbedeye müdahale eden polisin kullandığı biber gazından korunmak için çıkış kapısına koşmuştu.





Yaşanan kaosta nefessiz kalarak boğulanlar ve ezilenler olmuştu. Stadyumda çıkan olaylarda onlarca taraftar hayatını kaybetmişti.

Doğu Java Polis Şefi Nico Afinta, yaptığı açıklamada, gece geç saatlerde maçın sona ermesinden hemen sonra taraftar grupları arasında çıkan kavgaların çevik kuvvet polisinin göz yaşartıcı gaz kullanmasına neden olduğunu ve sıkılan gazın taraftarları paniğe sevk ettiğini söylemişti.

Afinta, 300'den fazla kişinin bölgedeki hastanelere götürüldüğünü ancak birçoğunun yolda veya hastanede yaşamını yitirdiğini kaydetmişti.

Yaklaşık 180 yaralının arasında durumu ağır olanların bulunduğunu anlatan Afinta, ölü sayısının artabileceğini belirtmişti.

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Devlet Başkanı'ndan "kapsamlı soruşturma yürütülmesi" talimatı

Devlet Başkanı Joko Widodo, Ulusal Polis Şefi General Listyo Sigit Prabowo'ya izdihamla ilgili kapsamlı soruşturma yürütmesi için talimat vermişti.

Batı Java Eyaleti Bogor Başkanlık Sarayı'nda basın açıklaması yapan Widodo, meydana gelen trajedi nedeniyle derin taziyelerini ileterek "Bu trajedinin yaşanmasından ötürü üzgünüm ve umarım bu, ülkedeki futbolun son trajedisi olur. Gelecekte böyle bir insani trajedi daha olmamalı" demişti.

Widodo, Endonezya Futbol Federasyonuna (PSSI) güvenlik prosedürleri iyileştirilene kadar 1. Lig'in geçici olarak askıya alınması talimatını vermişti.

Gençlik ve Spor Bakanı Zainudin Amali de PSSI Genel Başkanı Mochamad Iriawan ve Prabowo'ya maç sırasındaki güvenlik prosedürlerini kapsamlı şekilde değerlendirmelerini söylemişti.

Öte yandan FIFA Başkanı Gianni Infantino, stadyumdaki ölümleri "Futbolla ilgili herkes için karanlık bir gün ve anlaşılmaz bir trajedi" ifadeleriyle değerlendirmiş ve yerel maçlarda kural koyma otoritesine sahip olmamasına rağmen stadyumlarda göz yaşartıcı gaz kullanılmaması yönünde tavsiyede bulunmuştu.

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Widodo, yürütülen soruşturmanın ardından yaptığı açıklamada, 131 kişinin ölümüne ve yüzlerce taraftarın yaralanmasına neden olan izdihama, kilitli kapıların neden olduğunu belirtmişti.

FOTOĞRAF 7 Endonezya'nın Doğu Java eyaletinde Arema FC'nin ezeli rakibi Persebaya Surabaya arasındaki futbol maçında, maç sonucundan memnun olmayan taraflar sahaya inmiş ve polisin de müdahalesiyle izdiham yaşanmıştı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yaşanan izdihamda hayatını kaybedenler arasında 32 çocuğun bulunduğu bildirildi. Çocukların 3-17 yaş aralığında bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan, izdihamın ardından 174 olarak açıklanan can kaybı bazı kurbanların iki kez sayıldığının tespit edilmesinin ardından Doğu Java Vali Yardımcısı Emil Dardak tarafından 125 olarak revize edilmişti.

FIFA, FUTBOL MAÇLARINDA ATEŞLİ SİLAH VE GAZ KULLANIMINA İZİN VERMİYOR

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), maçlar hakkındaki güvenlik düzenlemelerinde hiçbir ateşli silahın veya gazın polis tarafından taşınmasına veya kullanılmasına izin vermiyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino yaptığı açıklamada, futbol dünyasının \"Endonezya'da meydana gelen trajik olayların ardından şokta olduğunu\" ve olayın \"ilgili herkes için karanlık bir gün\" olduğunu ifade etmişti. Endonezya Futbol Federasyonu (PSSI) Genel Sekreteri Yunus Nusi ise, FIFA'nın olayla ilgili olarak PSSI'den bir rapor talep ettiğini aktararak, Endonezya insan hakları komisyonunun göz yaşartıcı gaz kullanımı da dahil olmak üzere sahadaki güvenliği araştırmayı planladığını aktarmıştı.

BİNLERCE TARAFTAR SAHAYA GİRMİŞTİ

Arema FC'nin ezeli rakibi Persebaya Surabaya'ya 3-2 kaybetmesinin ardından binlerce taraftar maç bitiş düdüğünün çalmasıyla sahaya inmiş, polisin göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği kalabalık arasında izdiham çıkmıştı. Doğu Java Polis Şefi Nico Afinta yaptığı açıklamada, 38 bin seyirci kapasiteli Kanjuruhan Stadyumu için 42 bin bilet satıldığını belirtmişti.

MAÇLAR ASKIYA ALINDI

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo olayın ardından yaptığı açıklamada, PSSI tarafından başlatılan soruşturma tamamlanana kadar, BRI Liga 1'deki tüm maçların askıya alınması talimatını vermişti. Doğu Java Valisi Khofifah Indar Parawansa ise yaralılara ve hayatını kaybedenlerin ailelerine maddi yardımda bulunulacağını söylemişti.

DÜNYANIN FARKLI BÖLGELERİNDE DE BENZER FACİALAR YAŞANMIŞTI

Tokyo'da yapılacak olan Yaz Olimpiyatları futbol turnuvası için 24 Mayıs 1964'te Peru-Arjantin arasında Peru’nun başkenti Lima’da bulunan Estadio Nacional'da gol iptali sonrası sahaya giren taraftarlar nedeniyle çıkan olaylarda 328 kişi ölmüş, en az 500 kişi yaralanmıştı.

İngiltere’nin Sheffield kentinde bulunan Hillsborough Stadyumu'nda 15 Nisan 1989'da, Sheffield-Liverpool arasındaki maçta Lepping Lane tribünündeki aşırı kalabalık ve yaşanan çökme sonrası 97 Liverpool taraftarı hayatını kaybetmiş, en az 750 kişi yaralanmıştı.

Endonezya'da futbol maçında çıkan izdihamda 32 çocuk hayatını kaybetti Endonezya'da Arema FC ile Persebaya Surabaya takımları arasında oynanan maçın ardından sahaya inen taraftarlar arasında çıkan izdihamda 32 çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.

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