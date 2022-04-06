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Dünya Filistin Dışişleri Bakanlığı Bennetin açıklamaları İsrailin Yahudi yerleşim hükümeti olduğunun göstergesi
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Filistin Dışişleri Bakanlığı: Bennet'in açıklamaları İsrail'in Yahudi yerleşim hükümeti olduğunun göstergesi

Filistin Dışişleri Bakanlığı, işgal devleti İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in "Batı Şeria'da inşa çalışmalarına devam edeceğiz. Dondurma gibi bir durum yok. İşler düzenli biçimde olacak" şeklindeki açıklamalarını "barış karşıtı" olarak niteleyerek bu açıklamaların İsrail'in bir "Yahudi yerleşim hükümeti" olduğunun göstergesi olduğunu vurguladı. Bakanlık ayrıca Filistin topraklarında tırmanan gerilimden işgalci İsrail hükümetini sorumlu tuttu.

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Haber Merkezi AA
Filistin Dışişleri Bakanlığı: Bennetin açıklamaları İsrailin Yahudi yerleşim hükümeti olduğunun göstergesi
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Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bennett'in işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimleri inşaatlarının devam ettiği ve durdurulmayacağı yönündeki açıklamasının kınandığı belirtildi.

"AÇIKLAMALAR İSRAİL'İN SALDIRILARININ DEVAMI NİTELİĞİNDE"

  • Açıklamada, Bennett'in açıklamalarının İsrail hükümetinin bir "Yahudi yerleşim hükümeti" olduğunun göstergesi ve İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının devamı niteliğinde olduğu kaydedildi.

"TIRMANAN GERİLİMDEN İSRAİL HÜKÜMETİ SORUMLU"

Bennett'in söz konusu açıklamalarının "barış karşıtı" olarak nitelendiği açıklamada, Filistin topraklarında tırmanan gerilimden İsrail hükümetinin sorumlu olduğu dile getirildi.

"İNŞA ÇALIŞMALARINI DONDURMAYACAĞIZ"

  • İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Bennett, işgal altındaki Batı Şeria'da bir askeri üste yaptığı konuşmasında, "Batı Şeria'da inşa çalışmalarına devam edeceğiz. Dondurma gibi bir durum yok. İşler düzenli biçimde olacak." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Buradaki Yahudi yerleşimciler ve İsrail askerleri, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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