Filistin'in işgali Güney Afrika'da anlatıldı: Cape Town Üniversitesi'nde 'çığır açıcı' seminer

Filistin'in İsrail Zulmünden Kurtarılması ve Tarih Yazıcılığı için Osmanlı Belgelerinin Önemi üzerine 30 Ağustos’ta Güney Afrika'nın Cape Town kentinde bulunan Cape Town Üniversitesi Afrika Çalışmaları Galerisi'nde Filistin meselesine ilişkin Türk Belgeleri ile bir seminer düzenlendi.

"Tarihsel bir yolculuk"

Filistin tarihinin anlatılmamış hikayelerini ve gizli perspektiflerini Türk belgelerinin merceğinden inceleyen çığır açıcı bir seminer olan "Açıklama Tarihi"ni sunarken, tarihsel bir yolculuk da sunuyor. Seminer, akademisyenleri, araştırmacıları ve tarih meraklılarını, Filistin anlatısına yeni bir ışık tutan 6042'den fazla dosyanın bulunduğu Türk arşivlerinde yer alan bilgi zenginliğe ulaşma imkanı sağlıyor.

Seminer, katılımcılara Osmanlı İmparatorluğu ile Filistin toprakları arasındaki zengin tarihi bağlantıyı tanıtarak başlıyor. Katılımcılar, titizlikle hazırlanmış Türkçe belgeler aracılığıyla, Osmanlı döneminde Filistin coğrafyasını şekillendiren sosyal, kültürel ve politik dinamikler hakkında fikir sahibi olacaklardır.

Professor Muhammad Haron giving his speech at the #Palestine event. https://t.co/gh2sE6h28f — OTTOMAN HERITAGE TRUST SA🇿🇦🇹🇷 (@turkoman007) August 30, 2023

Tanınmış Güney Afrikalı, Filistinli ve Türk tarihçiler ve uzmanlar, belirli belgeleri vurgulayan ve bu belgelerin bölge tarihinin anlaşılmasındaki önemini gösteren bir dizi sunum aracılığıyla katılımcılara rehberlik ediyor. Bu belgeler, arazi mülkiyeti, idari yapılar, kültürel alışverişler ve Osmanlı yetkilileri ile yerel topluluklar arasındaki etkileşimler de dahil olmak üzere çok çeşitli konuları kapsıyor.

Katılımcılar, geç Osmanlı dönemi ve Filistin kimliğinin ortaya çıkışı gibi Filistin tarihinin önemli anlarına dair benzersiz bakış açıları sunan birincil kaynaklarla etkileşim kurma fırsatına sahip olacaklar. Bu belgeler, Filistin toplumunun karmaşıklıklarına daha kapsamlı bir bakış sunarak, farklı kimliklere, isteklere ve halkın karşılaştığı zorluklara ışık tutuyor.

Seminerde aynı zamanda Filistin-İsrail Sorunu etrafındaki yaygın anlatı ve mitlerin sorgulanmasında Türk belgelerinin rolü de ele alınıyor. Arşiv kanıtlarını analiz ederek katılımcılar, bölge hakkındaki güncel tartışmalara ışık tutan tarihi bağlam hakkında daha derin bir anlayışa sahip olacaklardır.

Filistin kültürünün çok yönlü boyutlarını keşfetme fırsatı

Seminer, Savaş Fotoğrafçısı Jimi Matthews'un fotoğraf sergisiyle sona eriyor. Filistin'deki yaşamın, direnişin ve özlemin güçlü bir görsel anlatımını sunan büyüleyici bir fotoğraf sergisi olan "Varoluş Direniştir"in çağrıştırıcı dünyasına fotoğrafçı Matthews'un objektifinden bu sergi, ziyaretçileri Filistin kültürünün, mirasının ve halkının kalıcı ruhunun çok yönlü boyutlarını keşfetmeye davet ediyor.

Sergi, Filistin yaşamının kalbine inen, hem güzelliği hem de bu bölge halkının karşılaştığı zorlukları yakalayan dokunaklı bir fotoğraf koleksiyonudur.

"Varoluş Direniştir" aynı zamanda Filistinlilerin karşı karşıya kaldığı mücadelelere de değinerek onların adalet, barış ve kendi kaderini tayin etme özlemlerine ışık tutuyor.