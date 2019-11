Filistinli lidere suikast

İşgalci İsrail yönetimi, Filistin direniş örgütü lidelerini hedef alan suikast saldırılarına bir yenisini daha ekledi. İsrail, Gazze ve Suriye’de çifte suikast gerçekleştirdi. İslami Cihad’ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri’nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu’l Ata, dün abluka altındaki Gazze Şeridi’nde bir eve düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybetti. Beha Ebu’l Ata ile birlikte eşi de suikast saldırısında hayatnı kaybetti. Yine İslami Cihad Hareketi Siyasi Büro üyesi Ekrem el-Accuri’nin Suriye’nin başkenti Şam’daki evine sabah saatlerinde düzenlediği saldırıda Accuri’nin oğlu hayatını kaybetti. İslami Cihad tarafınan yapılan yazılı açıklamada, “Ekrem Accuri’nin Şam’daki evi hedef alındı. Saldırıda Accuri’nin oğullarından biri yaşamını yitirdi.” ifadesi kullanıldı ancak ayrıntılı bilgi verilmedi. Çifte suikastin ardından Gazze’den İsrail’e 120’ye yakın roket atıldı. İsrail uçakları da Gazze’de İslami Cihad’a ait olduğunu iddia edilen hedeflere saldırı düzenledi.

İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İsrail Gizli Servisi Şin Bet ile ortaklaşa düzenlediğimiz saldırıda Gazze’de İslami Cihad’ın komutanı Beha Ebu’l Ata’yı hedef aldık.” ifadesi kullanıldı. Saldırıya İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından onay verildiği kaydedildi. Suikast sonucu hayatını kaybeden Ebu’l Ata ve eşinin cenazesi dün Gazze’nin doğusundaki Hazreti Ömer Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Eş-Şucaiyye mezarlığında defnedildi.

İsrail Gazze saldırısına paralel Şam’da İslami Cihad’ın siyasi Büro üyesi Ekrem Accuri’nin evini hedef aldı. İslami Cihad tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ekrem Accuri’nin Şam’daki evinin hedef alındığı ve saldırıda Accuri’nin oğlu Muaz Ekrem el-Accuri ile Abdullah Yusuf Hasan’ın yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Ürdün merkezli Dar-ul Hayat web sitesinde yer alan habere göre, İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale de “Savaşa gidiyoruz. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İslami Cihad’ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri’nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu’l Ata’nın suikastıyla tüm kırmızı çizgileri aştı. Yanıtımız güçlü olacak” ifadesini kullandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, sabah saatlerinden bu yana Gazze’den 150’ye yakın roket atıldığı, bunlardan ancak 60’nın İsrail’e ait hava savunma sistemi “Demir Kubbe” tarafından etkisiz hale getirilebilmesi dikkat çekti. Roket saldırıları sonucu başta Tel-Aviv olmak üzere ülkede alarm seviyesi yükseldi ve adeta hayat durdu.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze’de bulunan İslami Cihad Hareketi’ne ait hedefleri savaş uçaklarıyla vurmaya başladıklarını duyurdu. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “Savaş uçaklarımız Gazze’deki İslami Cihad hedeflerini vurmaya başladı” ifadesine yer verildi. Öte yandan İslami Cihad Hareketi’nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri ise Gazze’nin doğusunda konuşlu İsrail askeri birliğini hedef aldı.

Öte yandan İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Blokunun Yahudi asıllı milletvekili Ofer Kassif, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun kendisini kurtarmak için İslami Cihad’ın askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Beha Ebu’l Ata’nın öldürüldüğü saldırının emrini verdiğini belirtti. Times of Israel gazetesindeki habere göre, Kassif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ebu’l Ata’nın öldüğü saldırının emrini veren Başbakan Netanyahu’ya yüklendi. Mesajında Kasif, “Netanyahu kendisini kurtarmak için yapabileceği tek şey olan: öldür, yok et ve savaşı kışkırt yöntemine başvuruyor.” ifadelerini kullandı. İsrail’in Times of Israel gazetesi muhabirlerinden Raoul Wootliff de Ebu’l Ata suikasti ve bölgede artan gerilime ilişkin Twitter hesabından yaptığı kısa değerlendirmede, “Tamam, Bibi (Netanyahu) Başbakan olarak kalabilir.” cümlesini kullandı.

İsrail’in saldırıları gece boyunca devam etti.

İsrail’in dün sabahtan itibaren düzenlediği hava saldırılarında 10 kişi yaşamını yitirdi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı saldırılarda 45 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bakanlık saldırılarda ölenlerin, Muhammed Atiyye Hammude, Zeki Muhammed Adnan Ganame, İbrahim Dabus, Abdullah el-Belbisi ve Abdusselam Ramazan Ahmed olduğunu bildirdi.