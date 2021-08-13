Financial Times: Avrupa teknolojisinin yıldızı Türkiye

Türkiye'nin teknoloji endüstrisindeki gelişimi, dünya medyasında kendine yer bulmaya devam ediyor.

Dünyanın en ünlü gazetelerinden, İngiliz Financial Times "Türkiye nasıl Avrupa teknolojisinin yıldızı oldu?" başlıklı bir yazı yayımladı.

Türkiye'nin, Avrupa’nın en önemli teknoloji yıldızlarından birine dönüştüğünün belirtildiği yazıda, Türkiye'deki start-up projelerinin başarısına değinildi. Makalede, şu ifadelere yer verildi:

"YILIN EN SICAK FİKRİ İSTANBUL'DA BAŞLADI"

Online perakendede bu yılın en sıcak yeni fikri Silikon Vadisi'nde değil, İstanbul'da başladı. Teknoloji yatırımcıları, sadece 10 dakikada market alışverişi yapan start-up'lara milyarlarca dolar akıttı ve öncüsü Getir'in değeri şu anda 7,5 milyar dolar.

"MİLYAR DOLAR SEVİYESİNİN ÜSTÜNDE"

Getir'in geçen yılki kaderindeki geri dönüş, Türkiye'nin teknoloji endüstrisindeki büyük bir değişimin parçası. Geçen yazdan bu yana, Trendyol ve Hepsiburada e-ticaret platformları ile oyun geliştiricileri Peak Games ve Dream Games dahil olmak üzere Türk teknoloji şirketleri, değerlemelerini, başlangıç başarısı için küresel bir işaret olarak görülen milyar dolar seviyesinin üzerinde gördü.

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"KOVİD SALGINI HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ"

Kovid-19 salgını bir adım değişikliği yarattı. Türk şirketlerinin daha küresel düşünmeye başlaması için artık tüm parçalar yerine oturdu. Şu anda 16.5 milyar dolar değerinde olan Trendyol, 2010 yılında gıda dağıtımına başlamadan ve dijital bir cüzdan başlatmadan önce çevrimiçi bir moda perakendecisi olarak başladı. 2000 yılında kurulan Hepsiburada, Türkiye'nin Amazon'a cevabı olarak görülüyor.

"TÜRK ŞİRKETLER ULUSLARARASI İLGİYİ ÇEKİYOR"

Yerli şirketler gelişti ve sonunda uluslararası ilgiyi çekecek kadar büyüdü. Peak Games'in başarısı özellikle Türkiye'nin start-up ekosistemi için her şeyi değiştirdi. Türkiye'de geliştirilen oyunlar tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından oynanıyordu. Peak Games, insanlara küresel düşünmenin ve küresel kazanmanın mümkün olduğunu gösterdi.

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