Fransa Cumhurbaşkanı Macron sokaktaki polis sayısını ikiye katlamak istiyor

Almanya'da yabancı uyruklu müşterilere ırkçı davranış: Mağazadan itilerek çıkarıldılar

Almanya'da süpermarket zinciri Kaufland'ın Magdeburg şubesinden aldıkları bozuk sütü iade etmek isteyen 2 yabancı kökenlinin ırkçı sözlere maruz kalarak mağazadan atılması tepki çekti. Güvenlik görevlisinin iterek dışarı attığı iki müşteri, görevlinin kendilerine, 'Burada bizim ülkemizde yaşıyorsunuz, size tazminat vermeyeceğiz, avukata gidebilirsiniz.' dediğini öne sürdü.