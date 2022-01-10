Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Macron sokaktaki polis sayısını ikiye katlamak istiyor
AVRUPA

Fransa Cumhurbaşkanı Macron sokaktaki polis sayısını ikiye katlamak istiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2030'a kadar sokaktaki polis sayısını ikiye katlamak istediğini bildirdi. Macron, Nice kentine yaptığı ziyarette açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi AA
Fransa Cumhurbaşkanı Macron sokaktaki polis sayısını ikiye katlamak istiyor
Emmanuel Macron

Nice'in de içinde bulunduğu Alpes-Maritimes bölgesinde geçen yıl 72 uyuşturucu bölgesinin tespit edildiğini, bunlardan 9'unun temizlendiğini aktaran Macron, 2030'a kadar sokaktaki polis sayısını ikiye katlamak istediğini söyledi.

Macron, ülkede uyuşturucu ve güvenlik sorunlarının yaşandığı mahallelerde polislerin görev yapacağını kaydetti.

İktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) Milletvekili Stephane Claireaux'ın evinin önünde saldırıya uğramasını kınayan Macron, toplu taşıma araçlarında kadına yönelik şiddeti ve tacizi önlemek amacıyla buralardaki polis sayısının artırılacağını bildirdi.

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