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AFRİKA

Fransa Hafter konusunda daha açık bir tutum sergilemeli

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac, Fransa'nın General Halife Hafter konusunda daha açık bir tutum sergilemesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Macron ve Hafter.
Macron ve Hafter.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, dün Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

  • Serrac daha sonra France 24 televizyonunda yaptığı açıklamada, Macron ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiğini ve Macron'un UMH'ye desteğini dile getirdiğini belirtti.

Barış sürecini baltalayanın Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter olduğunu ifade eden Serrac, Macron ile yaptığı görüşmede barış sürecini ele aldıklarını söyledi.

Serrac, "Barış süreci 4 Mayıs'taki saldırılardan sonra değişti. Bu saldırıları şiddetli şekilde kınamak gerekiyor çünkü bu darbe ve silah yoluyla iktidarı ele geçirme girişimidir" dedi.

"Fransa Hafter konusunda daha açık bir tutum sergilemeli"

Bazı ülkelerin Hafter ile yakın ilişkisinin açık olduğunu belirten Serrac, "Fransa'dan beklediğimiz (Hafter konusunda) daha açık bir tutum sergilemesidir" ifadesini kullandı.

  • Serrac, Hafter'in artık Libya'nın doğusunu temsil edemeyeceğini ve gerçek temsilci olacak kişilerle diyalog kurulması gerektiğini söyledi.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac, Avrupa turu kapsamında Roma'da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de bir araya gelmişti.

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"Hafter'ın saldırıları Libya’da siyasi anlaşma umudunu kaybettirdi"

"Hafter'ın saldırıları Libya’da siyasi anlaşma umudunu kaybettirdi" ifadelerini de kullanan Serrac, Hafter'in Trablus'a saldırmak için bahane aradığına dikkat çekti.

Saldırılarda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini ve yüz binden fazla kişinin yerinden edildiğini belirten Serrac, Hafter'i destekleyen ülkelerin bilinmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Libya'daki çatışmalar

General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

  • Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar 1 aydan uzun bir süredir devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütünün son açıkladığı bilgilere göre, Trablus ve çevresindeki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü aştı.

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