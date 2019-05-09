Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, dün Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Serrac daha sonra France 24 televizyonunda yaptığı açıklamada, Macron ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiğini ve Macron'un UMH'ye desteğini dile getirdiğini belirtti.

Barış sürecini baltalayanın Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter olduğunu ifade eden Serrac, Macron ile yaptığı görüşmede barış sürecini ele aldıklarını söyledi.

Serrac, "Barış süreci 4 Mayıs'taki saldırılardan sonra değişti. Bu saldırıları şiddetli şekilde kınamak gerekiyor çünkü bu darbe ve silah yoluyla iktidarı ele geçirme girişimidir" dedi.

"Fransa Hafter konusunda daha açık bir tutum sergilemeli"

Bazı ülkelerin Hafter ile yakın ilişkisinin açık olduğunu belirten Serrac, "Fransa'dan beklediğimiz (Hafter konusunda) daha açık bir tutum sergilemesidir" ifadesini kullandı.

Serrac, Hafter'in artık Libya'nın doğusunu temsil edemeyeceğini ve gerçek temsilci olacak kişilerle diyalog kurulması gerektiğini söyledi.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac, Avrupa turu kapsamında Roma'da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de bir araya gelmişti.

OYNAT 07:51 Libya Kaddafi'nin ardından ayakta durmaya çalışıyor Libya'da Kaddafi'nin 42 yıllık liderliğine son veren 17 Şubat devriminin üzerinden tam 8 yıl geçti. Bugün Libya, bölünmenin ve iç savaşın eşiğine sürüklenmişken kimisi Kaddafi'yi arıyor, kimisi 'İyi ki de öldürüldü' diyor. Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkede, 17 Şubat 2011'de başlayan ayaklanmaların ardından Kaddafi dönemi, NATO'nun askeri müdahalesi ile sona erdi. Ancak istikrarsızlık ve belirsizliklerle geçen sekiz yılda, Libya'daki aktörlerin ve Avrupa ülkelerinin iktidar ve doğal kaynaklar için savaşı devam ediyor. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"Hafter'ın saldırıları Libya’da siyasi anlaşma umudunu kaybettirdi"

"Hafter'ın saldırıları Libya’da siyasi anlaşma umudunu kaybettirdi" ifadelerini de kullanan Serrac, Hafter'in Trablus'a saldırmak için bahane aradığına dikkat çekti.

Saldırılarda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini ve yüz binden fazla kişinin yerinden edildiğini belirten Serrac, Hafter'i destekleyen ülkelerin bilinmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Libya'daki çatışmalar

General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar 1 aydan uzun bir süredir devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütünün son açıkladığı bilgilere göre, Trablus ve çevresindeki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü aştı.

REKLAM

DÜNYA Libya'daki uyuyan hücrelerin Hafter'in Trablus saldırısına etkisi

DÜNYA Yabancı savaş uçakları Libya'ya girdi