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Dünya Fransa ile Mısır arasında gizli imza 30 savaş uçağı yakında Kahirede
AVRUPA

Fransa ile Mısır arasında 'gizli' imza: 30 savaş uçağı yakında Kahire'de

Mısır ordusu, Fransa'dan 3.75 milyar euro karşılığında, 30 Rafale savaş uçağı satın aldı. Anlaşmaların geçtiğimiz ay gizli şekilde imzalandığı ve Fransa'nın ödemeler konusunda Kahire yönetimine kefil olduğu öne sürüldü.

Haber Merkezi Diğer
Fransa ile Mısır arasında gizli imza: 30 savaş uçağı yakında Kahirede
Rafale savaş uçağı

Reuters'ta yer alan habere göre, bir Fransız hükümet kaynağı, Mısır'ın 30 Rafale uçağı satın almak için Fransa ile el sıkıştığını öne sürdü.

Anlaşma gizli şekilde imzalandı

Yaklaşık 3.75 milyar euro değerindeki anlaşma için 26 Nisan tarihinde Mısır'ın başkenti Kahire'de 'gizli' görüşmeler yapıldığı, basına kasıtlı olarak açıklama yapılmadığı ve görüntü verilmediği öne sürüldü.

Borcu ödeyemezlerse borcu Fransa ödeyecek

Yaklaşık 200 milyon euro'luk da füze alacağı vurgulanan Mısır'ın, borcunu ödeyememesi durumunda Fransız hazinesinin borcun yüzde 85'ini karşılayacağı ifade edildi.

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