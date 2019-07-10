Dünya Fransa YPG/PKK için "çöpçatanlık" yapıyor
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Fransa YPG/PKK için "çöpçatanlık" yapıyor

Fransa, YPG/PKK ile Suriyeli muhalif Kürtlerin meşru temsilcisi sayılan Suriye Kürt Ulusal Konseyi arasında ara buluculuğa soyundu. ENKS'nin Fransızların teklifini değerlendirdiği ancak şimdilik sıcak bakmadığı öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Fransa, Suriye'de YPG/PKK işgalindeki bölgede 5 askeri noktada varlık gösteriyor ancak bunu resmi olarak kabul etmiyor.
Fransa, Suriye'de YPG/PKK işgalindeki bölgede 5 askeri noktada varlık gösteriyor ancak bunu resmi olarak kabul etmiyor.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği alanlarda askeri varlığını sürdüren Fransa, yakın ilişkiler içerisinde olduğu örgüt ile muhalif Kürtler arasında ara buluculuk yapmaya çabalıyor.

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) kaynaklarından alınan bilgiye göre Fransa, YPG/PKK ile Suriyeli muhalif Kürtlerin meşru temsilcisi sayılan ENKS arasındaki sorunları çözmek için girişimde bulunuyor.

Fransızlar, bu kapsamda 10 gün önce ENKS'li temsilcilerle bir araya geldi ve YPG/PKK ile "barıştırma" teklifinde bulundu.

Fransız yetkililer ayrıca, ENKS'ye örgütün işgal ettiği bölgelerde ofis açmalarını önerdi.

ENKS üyeleri, bu teklifi değerlendirmek üzere 3 gün süreyle Kamışlı'da bir toplantı yaptı ancak örgüte güvenemeyeceklerini değerlendirdi.

ABD'nin de ENKS'li yetkililerle aynı konuyu görüşmek için yakın zamanda bir araya geleceği öğrenildi.

YPG/PKK ve ENKS arasındaki sorun

Kendini Suriyeli Kürtlerin temsilcisi olarak gören terör örgütü YPG/PKK, elindeki silah gücüyle işgal ettiği bölgelerdeki muhalif sesleri bastırıyor.

Örgüt daha önce birçok kez ENKS üyelerini alıkoymuş, bu çatı altındaki siyasi partilerin ofislerini yakmış veya kilit vurmuştu.

Fransa'nın YPG/PKK'ya desteği ve bölgedeki askeri varlığı

Fransa, Suriye'de YPG/PKK işgalindeki bölgede 5 askeri noktada varlık gösteriyor ancak bunu resmi olarak kabul etmiyor.

DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon gücü adı altında YPG/PKK'ya destek olan Fransa'nın Suriye'deki asker sayısı 200 civarında.

Fransız askeri birlikleri Rakka'nın kent merkezinin kuzeyinde, Tabka hava üssünde, Ayn İsa'daki eğitim ve koordinasyon üssü ile Ömer petrol sahasındaki askeri noktalarda ABD ile varlığını sürdürüyor.

Rakka'nın kuzeyinde bulunan şeker fabrikasını üs olarak kullanan Fransa, çevresinde teknik istihbarat binası ve silah depoları bulunduruyor.

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Fransız askeri danışmanları, bu bölgenin kuzeyindeki Ayn İsa üssünde ise YPG/PKK üyelerine eğitim veriyor.

Fransız ordusuna bağlı askerlerin en yoğun bulundukları bölge ise ABD ile ortak kullandıkları Tabka hava üssü.

  • Söz konusu ordu, Irak sınırındaki Deyrizor'da DEAŞ'lıların bulunduğu son bölge olan Bagoz'daki çatışmalar sırasında Baguz'daki çatışmalar sırasında Irak'tan yaptığı top atışlarının yanı sıra Ömer petrol sahasında geçici atış noktaları kurmuştu.

Fransız askerler daha önce, Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab'ın (Kobani) güneyinde bulunan Miştanur Tepesi, Sırrin ilçesi, Kabiba petrol sahası, Kahar askeri noktalarında da devriye ve nöbet faaliyeti gerçekleştiriyordu.

Fransız askerler, DEAŞ varlığına son verilmesine rağmen Ömer petrol sahasında ABD ile hareket etmeye devam ediyor.

Zaman zaman Harap Işk'taki La Farge çimento fabrikasını ve Sırrin askeri noktasını da kullanan Fransızlar, bu noktalar üzerinden Münbiç'te de faaliyet gösteriyor.

Fransız askerleri, Türkiye'nin Münbiç'e olası harekatının gündeme geldiği geçen aylarda, ilçede YPG/PKK unsurları ile ortak devriye yapmıştı.

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