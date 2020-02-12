Dünya Fransada aşırı sağcı Le Pen Fransızlardan borç istedi
AVRUPA

Fransa'da aşırı sağcı Le Pen Fransızlardan borç istedi

Fransa'da Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen, ülkede yapılacak seçim kampanyalarının finansmanı için Fransızlardan yüzde 5 faizle borç istedi.

Haber Merkezi AA
Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen
Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen

Fransa'da aşırı sağcı lider Marine Le Pen ve partisi zor günler geçiriyor. Ülkede yapılacak seçim kampanyalarının finansmanı için Fransızlardan yüzde 5 faizle borç istedi.

  • Le Pen, Europe 1 radyosunda yaptığı açıklamada, partisinin son aylarda mali sorunlar yaşadığını belirtti. Bu nedenle ülkede yapılacak seçim kampanyalarının finansmanını sağlamak için Fransızlardan yüzde 5 faizle borç istediğini belirten Le Pen, hedefinin 25 milyon avro para toplamak olduğunu vurguladı.

Fransa'da 15 ve 22 Mart'ta yerel, 2022 yılında da cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. RN'ye 2017'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Fransız bir iş adamı tarafından 8 milyon avro borç verildiği ve bu ödemenin Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir bankadan yapıldığı ortaya çıkmıştı.

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