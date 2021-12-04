Dünya Fransada sağlık çalışanları yeniden sokağa indi
AVRUPA

Fransa’da sağlık çalışanları yeniden sokağa indi

Fransa’da sağlık çalışanları, hastanelerdeki çalışma şartlarına tepki göstermek için protesto yürüyüşü düzenledi. Fransa’nın başkenti Paris’te sağlık çalışanları, kötü çalışma şartlarının düzeltilmesi ve maaşlarının iyileştirilmesi amacıyla protesto düzenledi.

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Haber Merkezi İHA
Fransa’da sağlık çalışanları yeniden sokağa indi
Yürüyüşten kareler

Hükümetin sağlıkçıların çağrılarına duyarsız kalmasını protesto eden sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı yakınında toplandı. Yağmura rağmen belirlenen güzergah üzerinde yürüyen protestocular, Sağlık Bakanı Olivier Veran ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aleyhinde sloganlar attı. Korona virüs salgını nedeniyle kapasitelerinin üzerinde çalıştıklarını belirten sağlıkçılar, “Bizler çalışmaktan yorulmadık ama hükümetin duyarsızlığı, haklarımızı vermemesi bizleri çok yordu" diyerek kendilerini ifade etti ve "Yorgunuz yorgun" şeklinde slogan attı.


Yürüyüşe bazı milletvekilleri ve belediye encümenlerinin yanı sıra Fransız Komünist Partisi üyeleri, çeşitli sendikalar ve sağlık çalışanlarının yakınları da destek verdi. Sağlık çalışanları hastanelerdeki personel yetersizliğine dikkat çekerken, bazı hastanelerde yaşanan personel eksikliğinden dolayı acil servislerin kapandığını belirtti.
Özellikle hemşire ve hasta bakıcılarının, çalışma sürelerinin fazla olmasına karşın maaşlarının çok düşük olması nedeniyle istifa ettiğini belirten protestocular, hükümete bir kez daha çalışma şartlarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

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