Fransa'da tacizci öğretmene 6 ay ceza!

Fransa'da bir jimnastik öğretmeni yaşları 5 ila 12 arasında değişen 11 kıza tacizde bulundu ve yalnızca 6 ay ceza aldı. Fransa'nın Moissac bölgesinde gerçekleşen olayda 57 yaşındaki Gilles L. suçlu bulundu.

YALNIZCA 6 AY CEZA

2013 ve 2018 yılları arasında gerçekleşen olayda Gilles L. isimli şahıs sadece 6 ay ceza aldı. Tacizci öğretmenin evinde çocuk pornografisi videoları da bulundu.

ELEKTRONİK KELEPÇE!

Gözaltına dahi alınmayan Gilles L'ye sadece elektronik bir bileklik takıldı. Tacizci öğretmenin aldığı ceza tepkiye neden oldu.

Alınan karara göre mağdurlara bin avro tazminat ödenecek. Fransız yasalarına göre suçlu artık çocuklarla temas halinde herhangi bir iş yapamayacak.

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