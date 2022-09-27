Fransa'da Total çalışanlarına üç günlük grev çağrısı paniğe yol açtı CGT, TotalEnergies yönetiminin işe alımlarını durdurma kararını protesto ederek 2022 için çalışanlara yüzde 10'a varan "acil maaş artışı" yapılmasını talep etti. Konfederasyon, Fransa'da bünyesinde 35 bin kişinin çalıştığı şirketin özellikle rafineri çalışanlarını, bugünden itibaren 3 günlük greve ve istasyonlarda akaryakıt tedarikini engellemeye çağırdı.

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