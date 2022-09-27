Dünya Fransada Total çalışanlarına üç günlük grev çağrısı paniğe yol açtı
AVRUPA

Fransa'da Total çalışanlarına üç günlük grev çağrısı paniğe yol açtı

CGT, TotalEnergies yönetiminin işe alımlarını durdurma kararını protesto ederek 2022 için çalışanlara yüzde 10'a varan "acil maaş artışı" yapılmasını talep etti. Konfederasyon, Fransa'da bünyesinde 35 bin kişinin çalıştığı şirketin özellikle rafineri çalışanlarını, bugünden itibaren 3 günlük greve ve istasyonlarda akaryakıt tedarikini engellemeye çağırdı.

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Haber Merkezi AA
Fransada Total çalışanlarına üç günlük grev çağrısı paniğe yol açtı
Arşiv.

CGT temsilcisi Benjamin Tange, çalışanların grev çağrısına uyması durumunda TotalEnergies'in petrol rafinerilerindeki üretimde yüzde 30'a kadar düşüş olabileceğini açıkladı.

Grev, şirketin diğer sektörlerindeki üretim sahalarına da uzanabilir

Grev çağrısı, TotalEnergies istasyonlarında akaryakıt tedarikinin sekteye uğrayacağı endişesine yol açtı.

Grev çağrısının akabinde Twitter'da da "TotalEnergies" gündem başlıkları arasına girdi.

Öte yandan şirket yönetimi ile sendika temsilcileri arasında gün içinde görüşme yapılması öngörülüyor.

Sendika, şirket yönetimiyle anlaşmaya varılmaması durumunda perşembe gününden itibaren Total grubuna ait diğer sektörlere yönelik üretim sahalarında da greve gitmeyi planlıyor.

TotalEnergies'nin, Ukrayna-Rusya Savaşı'yla petrol ve gaz fiyatlarındaki artışa bağlı olarak 2022'nin ilk çeyreğinde yüksek düzeyde kar elde ettiği belirtiliyor.

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