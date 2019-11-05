Fransa'ya çalışmaya gidecek yabancılara kota geliyor: Mesleklere göre belirlenecek

Havada asılı bir şehir: Meteora

Yunanistan'ın Kalambaka kasabası yakınlarındaki kayalık bölge Meteora. 'Havada asılı' anlamına gelen ve yerden gökyüzünü delercesine fışkırmış devasa kaya blokları ve üzerinde birer kaleyi andıran manastırların, sanki bir masal kitabındaki çizimlermiş gibi göründüğü bir yer burası. UNESCO, 1988'de bölgeyi dünya mirası ilan etti. Yunanistan'daki bu bölgeye seyahat planları yapabilirsiniz.