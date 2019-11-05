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AVRUPA

Fransa'ya çalışmaya gidecek yabancılara kota geliyor: Mesleklere göre belirlenecek

Fransa'ya çalışmaya gidecek yabancılara kota geliyor: Mesleklere göre belirlenecek

Fransa Çalışma Bakanı Muriel Penicaud, ülkeye çalışma amacıyla gelecek yabancılara uygulanacak kotanın, ihtiyaç duyulan mesleklere göre belirleneceğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Fransa işsizlere istihdam sözü verdi.
Fransa işsizlere istihdam sözü verdi.

Fransa Çalışma Bakanı Muriel Penicaud, çalışmak için ülkeye gelecek yabancılara 2020'den itibaren kota uygulanacağını belirtti.

  • Penicaud, BFMTV kanalında yaptığı açıklamada, ülkeye çalışma amacıyla gelecek yabancılara uygulanacak kotanın, ihtiyaç duyulan mesleklere göre belirleneceğini söyledi.

Fransa'da ihtiyaç duyulan mesleklerin bir listesinin yapılacağını ve bu listenin her yıl güncelleneceğini ifade eden Penicaud, liste hazır olduktan sonra gelecek yazdan itibaren kota uygulamasına geçileceğini belirtti.

Penicaud, önceliklerinin, Fransa'daki işsizlere istihdam sağlamak olduğunu sözlerini ekledi.

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