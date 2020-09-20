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Dünya Galileo ve Newtonın ilk basım kitaplarının da bulunduğu 2 buçuk milyon sterlin değerindeki nadir eserler ele geçirildi
AVRUPA

Galileo ve Newton’ın ilk basım kitaplarının da bulunduğu 2 buçuk milyon sterlin değerindeki nadir eserler ele geçirildi

Romayna savcılığı tarafından yapılan açıklamada 2017 yılında İngiltere'deki bir depodan çalınan onlarca nadide, asırlık kitabı ele geçirdiklerini duyuruldu. Söz konusu kitaplar arasında Galileo ve Newton’ın eserlerinin ilk basımları, Dante’nin İlahi Komedya isimli başyapıtının 1569 tarihli baskısı, ayrıca İspanyol ressam Francisco de Goya’nın 80 çizimi gibi oldukça önemli eserler yer aldı. Eserlerin 2 milyon euro değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Haber Merkezi AA
Hırsızlar, ABD’deki bir müzayede için bekletilen yüzlerce eser arasında bulunan 50 kadar nadir kitabı çalmıştı.
Hırsızlar, ABD’deki bir müzayede için bekletilen yüzlerce eser arasında bulunan 50 kadar nadir kitabı çalmıştı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir depodan 3 sene önce çalınan 2,5 milyon sterlin değerindeki 200 nadir kitabın Romanya'da ele geçirildiği bildirildi.

Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamada, aralarında Newton ve Galileo'ya ait olanların da bulunduğu 200 nadir kitabın Romanya'daki bir organize suç örgütünün üyelerince kaçırıldığı belirtildi.

Zanlılar suçlarını itiraf etti

Kitapların, Romanya'nın kuzeydoğusundaki Neamt bölgesinde bulunan bir evde yapılan aramada ele geçirildiği ve yakalanan 12 zanlının suçlarını itiraf ettiği açıklandı.

Açıklamada, zanlıların, İngiltere'de içinde değerli eşya bulunan birçok depo soygunundan sorumlu oldukları bilgisine de yer verildi.

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ABD'nin Las Vegas kentindeki özel bir kitap müzayedesine gönderilmeden önce söz konusu depoda saklanan 2,5 milyon sterlin değerindeki kitaplar, 2017'de Londra'nın doğusundaki Feltham kasabasında bir posta deposundan çalınmıştı.

Nadir kitaplar arasında, Galileo ve Isaac Newton'un 16. ve 17. yüzyıl baskısı eserleri, Dante'nin eserlerinin nadir bulunan baskıları ve İspanyol ressam Fransisco de Goya'nın skeçleri bulunuyor.

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