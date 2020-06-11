Ganalı futbolcu uçuşlar iptal edilince havalimanında 74 gün mahsur kaldı

Randy Juan Muller, koronavirüs salgınında 74 gün mahsur kaldığı havalimanından, Twitter'dan attığı mesajını gören bir gazetecinin yardımıyla kurtarıldı. Kerala eyaletindeki OPRC kulübüyle altı aylık sözleşmesi bulunan Muller, Mart sonundaki uçuşunun iptal edilmesiyle mahsur kaldığı havalimanının banklarında uyudu, çalışanların verdiği yemeklerle karnını doyurdu.

Trenle Mumbai'ye geldi

CNN'in haberine göre, bu hafta 23 yaşına basan Muller, Hindistan'a 7 Kasım'da geldi. Koronavirüs salgını başlayınca ülkesine dönmek için 30 Mart'a dönüş biletini alan Muller, 9 gün öncesinden trenle Mumbai'ye gitti.

Muller, "Hindistan'da karantina yasaklarının başlayabileceğini duyunca uçağımı kaçırmamak için bir hostelde kalırım diye Mumbai'ye geldim" dedi. Ancak 21 Kasım'da Mumbai'ye gelen Muller parası az olduğu için kalacak yer bulamadı. Bir polise durumunu anlattı ve bu memur havalimanına gitmesini tavsiye etti.

Uçuşlar iptal edilince mahsur kaldı

Üç gün sonra Hindistan Başbakanı Narendra Modi ülke genelinde karantina yasaklarını ilan etti. Tüm uluslararası uçuşlar iptal edildi.

Muller bunun üzerine Mumbai Chhatrapati Shivaji Maharaj Uluslararası Havalimanı'nın gidiş salonunda yatıp kalkmaya başladı.

Randy Juan Muller, "Havaalanındaki insanlar bana çok yardımcı oldu. Yemek verdiler. Hatta bir koruma görevlisi telefonum bozulduğu için bana bir telefon aldı" dedi.

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