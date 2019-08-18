Gazze'nin 3 genç şehidi son yolculuğuna uğurlandı Gazze Şeridi'nde dün sınır tellerine yakın bir bölgede İsrail askerlerince tarafından şehit edilen 20'li yaşlardaki 3 Filistinli genç için cenaze töreni düzenlendi. Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından şehitlerin cenaze namazı evlerine yakın yerlerdeki camilerde kılındı.

Haber Merkezi 18 Ağustos 2019, 16:49 Son Güncelleme: 18 Ağustos 2019, 16:56 AA