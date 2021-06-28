​Gazze’nin umudu yok olmasın: Yardımlar kumanyanın ötesine geçmeli

Gazze’de engelli çocuklar için hizmet veren Umut Köprüleri okulu zor günler geçiyor. Saldırılardan sonra engelli kalan çocukların sayısının artmasıyla başvurular okulun kapasitesinin üzerine çıktı. Otistik, felçli, bedensel, işitme, görme ve duyma engelli yüzlerce çocuğun kentte eğitim alabileceği tek okul artık faaliyetlerini yürütemeyecek hale geldi. Yetkililer 150 öğrencinin ön kayıt yaptırdığı ancak çoğunu okula kabul etme imkanlarının olmadığını ifade ediyor. Okulun Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Ravan Hattab ise durumun vahametini şu sözlerle özetliyor: “En basit ekipmanlardan dahi yoksun olsak da elimizden geleni yapıyoruz. Birçok çocuğumuz eğer bu tedavilere devam etmezse tamamen hareket fonksiyonlarını kaybedebilir.”

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Rukiye Demir

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Gazze’deki engelli çocukların okul ve ekipman sorunun çözümü için ise yeni bir okul inşa etme projesi başlatıldı. Umut Köprüleri okul projesini Aksa Üniversitesi’nde doktora yapan Türk öğrenci Rukiye Demir yürütüyor. Demir, Gazze’de zor olan hayat şartlarının engelliler için iki kat daha güç olduğuna vurgu yapıyor ve şöyle devam ediyor: “Küçük bir dairede hizmet veren bu okul, buraya gelen çocukların tüm dünyası ve tek umudu. Bir çoğunun ailesi yoksul ve çocuklarının özel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Okulda ise fizik tedaviden, konuşma terapisine kadar her biri için özel bir eğitim veriliyor. Burada çalışanlar, çocuklara ihtiyacı olan uygun eğitimi verip, hepsini toplumda hizmet verebilecek bireylere dönüştürmeyi hedefliyor. Önümüzde Şeyh Ahmed Yasin örneği var. O yürüyemiyordu fakat direnişin sembolü oldu. Bu çocuklar da ülkelerinin geleceğinde önemli konumlara gelebilirler.”

Yardımlar kumanyanın ötesine geçmeli

Demir, projenin hayata geçmesi için yardıma ihtiyaçları olduğunu belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Buradaki hükümet okul yapılması için bir arazi verdi. Fakat okulu inşa edecek bir kaynak yok. Bu okulun inşası ile hem yüzlerce çocuğun hayatı kurtulacak hem de onlarca insan iş sahibi olacak. Yardımlar, kumanyaların ötesine gitmiş olacak.”