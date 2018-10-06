Dünya Gerçek hedef İslam
AMERİKA

Gerçek hedef İslam

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin yeni "Terörle Mücadele Ulusal Güvenlik Stratejisini" onayladı. Raporda, özellikle İran'a karşı kullanılan sert dil dikkat çekerken, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın açıklamaları da, yeni stratejinin asıl hedefinin İslam olduğu yorumlarına neden oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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ABD'nin yeni stratejisine ilişkin Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Bolton, "Karşı karşıya olduğumuz terörist ideolojinin farkındayız ve Başkanımız da karşı karşıya olduğumuz ideolojik tehlikenin farkında olmadan terörizmle başa çıkamayacağımızın farkındadır" ifadelerini kullandı. Bolton ABD'nin "tehlike" olarak gördüğü temel ideoloji hakkında yaptığı yorumda ise, "Bütün tehlike içeren ideolojilere bakıyoruz. Sadece Sünni ideolojilere değil, fakat 1979 İran İslam Devrimi'nden etkilenen ideolojilere de bakıyoruz" dedi.

Kendini övdü

ABD Başkanı Trump ise yaptığı yazılı açıklamada bugüne kadar izlediği politikaları övmeyi ihmal etmedi. Kendi liderliği döneminda ABD'nin teröre karşı mücadeleyi artırdığını söyleyen Trump, "Koalisyon ortaklarımızla birlikte Suriye ve Irak'ta DEAŞ'ı büyük oranda ortadan kaldırdık" ifadelerini kullandı. Trump, İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesini de savunarak, "İran Devrim Muhafızları ve İran'ın bölgesel güçlerine destek veren ABD'nin İran ile yaptığı berbat bir anlaşmaya son verdim. Ayrıca, savunma konusunda ülkemizin ordusunu yeniden yapılandırmak için bütçeyi düzenledim" değerlendirmesine yer verdi.

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