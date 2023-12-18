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Dünya

Gine'de yakıt deposunda korkunç patlama: Bölgede okullar tatil edildi

Gine'nin başkenti Konakri'de bir yakıt deposunda meydana gelen patlama sonrası okullarda eğitime ara verildi. Hükümetten yapılan açıklamada, patlamanın kaynağının henüz bilinmediği, itfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almaya çalıştığı kaydedildi.

12:46 - 18/12/2023 Pazartesi
AA
Yakıt deposunda patlama
Yakıt deposunda patlama

Gine'nin başkenti Konakri'de bir yakıt deposunda meydana gelen patlama sonrası okullarda eğitime ara verildi.


Hükümetten yapılan açıklamada, Konakri limanı yakınında bulunan bir yakıt deposunda pazarı pazartesiye bağlayan gece patlama meydana geldiği duyuruldu.

Patlamanın kaynağının henüz bilinmediği, itfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almaya çalıştığı kaydedildi.

Patlamanın şehir merkezinde meydana gelmesi nedeniyle Konakri'deki okullarda eğitime ara verildi, kamu ve özel sektör çalışanları evden çalışmaya davet edildi.


Olayla ilgili ölü ya da yaralı sayısı açıklanmasa da yerel basında çıkan haberlerde, patlamadan çok sayıda kişinin etkilendiği ve çok sayıda yaralı olabileceği belirtildi.


Patlama nedeniyle bölgedeki çok sayıda evin hasar gördüğü ve yüzlerce kişinin bölgeyi terk ettiği aktarıldı.





#Gine
#Konakri
#patlama
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