Girin ve ağlayın: İspanya’da ruh sağlığına farkındalık için Ağlama Evi açıldı

İspanya’nın başkenti Madrid’de özel bir klinik tarafından Ağlama Evi (La Lloreria) açıldı. Ruh sağlığının önemini vurgulamayı ve psikoloğa gitme olgusunu normalleştirmek amacıyla açılan ev, 3 gün boyunca ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Renkli loş ışıklarla dekore edilen Ağlama Evi’nin duvarlarında psikologlara ait telefon numaralarının yanı sıra “Girin ve ağlayın”, “Benimde endişelerim var”, “Kötü olmak da iyidir”, “Ağlayan cesurdur” gibi motive edici mesajlar içeren yazılar bulunuyor.

İHA

Klinik tarafından yapılan açıklamada, Ağlama Evi’nin açılış nedeniyle 15, 16 ve 17 Ekim günlerinde ücretsiz olarak herkesin ziyaretine açık olduğu bildirilerek, psikolojik desteğin herkes için daha kolay, daha rahat ve daha erişilebilir olmasını pekiştirmek amacıyla, ziyaret eden herkese ücretsiz 60 dakikalık çevrimiçi psikolojik tedavi hediye edileceği belirtildi.

İHA

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde yaptığı konuşmasında, ruh sağlığı sorunları ile ilgili olarak “Bu bir tabu değil, konuşulması, açığa çıkarılması ve ona göre hareket edilmesi gereken bir halk sağlığı sorunudur” ifadelerini kullanmış, 24 saat intihar yardım hattı gibi hizmetleri de içerecek olan 100 milyon euroluk bir ruh sağlığı hizmeti planladıklarını duyurmuştu.

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İHA

İspanya’da 2019 yılında 3 bin 671 kişi intihar nedeniyle hayatını kaybederken, intihar doğal nedenlerden sonra en yaygın ikinci ölüm nedeni oldu. Hükümet verilerine göre, ülkedeki her 10 gençten birinde ruh sağlığı sorunu tespit edilirken, genel nüfusun yüzde 5,8’inde kaygı problemi olduğu belirtildi.

OYNAT 00:57 La Palma'daki yanardağdan akan lavlar havadan görüntülendi İspanya'nın La Palma adasında 19 Eylül'den bu yana faaliyette olan Cumbre Vieja Yanardağı'nda lav çıkışı hızlanırken, onlarca bina daha lavlar tarafından yutuldu. Yeni oluşan lav akıntıları son 24 saatte 40 hektardan fazla alanı yok ederken, daha önce tamamen tahliye edilen Todoque köyünde sağlam kalan binaları ve tarlaları da haritadan sildi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:55 Midesindeki kokain kapsülleri patlayan uyuşturucu kuryesi hayatını kaybetti İspanya'dan Ekvador'a gitmek için aktarmalı geldiği İstanbul Havalimanı'nda fenalaşan Ekvador uyruklu Zambrano Xavier Fernando Loor, yuttuğu uyuşturucu kapsüllerinin midesinde patlaması üzerine hayatını kaybetti.



45 yaşındaki uyuşturucu kuryesi Loor, Ekvador'un başkenti Kito'ya aktarmalı gitmek için İspanya'nın başkenti Madrid'ten uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi. Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'nde fenalaşan Loor, kafasını yere çarparak düştü.

Durumu gören polis memurunun haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından Loor'u hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Loor'un cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Yapılan incelemede midesinden 400 gram kokain kapsülü çıkan Loor'un bu kapsüllerden iki tanesinin patlamasıyla zehirlenerek öldüğü belirlendi BiP'te paylaş

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