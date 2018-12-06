Gösterişi sevmiyorum diyen Dubaili genç alay konusu oldu

Dubaili inşaat devi Saif Ahmed Belhasa'nın 16 yaşındaki oğlu Rashed Saif Belhasa, lüks yaşantısını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Evinde kendine özel hayvanat bahçesi bile olan Belhasa, "gösterişi sevmiyorum" diyor.

Belhasa, Chanel 4 kanalına konuk oldu.

Programda lüks yaşantısını gözler önüne seren Belhasa, "gösterişi sevmiyorum" diyerek izleyenleri şaşırttı.

Belhasa'nın kendisine ait hayvanat bahçesi var.

16 yaşındaki Belhasa'nın en büyük tutkusu arabalar ve ayakabbılar. Öyle ki ayakkabıları için ayrı bir oda da yaptırdı.

Belhasa'nın ayakkabılarına özel odası var.

Belhasa'nın ayakkabılarına özel odası var.

Gösterişli evinde bir de 'özel hayvanat bahçesi' bulunan Belhasa, Messi'den Ronaldo'ya pek çok ünlü ile bir araya gelip fotoğraf çekilmesi ile de tanınıyor.

Belhasa'nın hayvanat bahçesinde panter,leopar, zürafa gibi pek çok hayvan da bulunuyor.