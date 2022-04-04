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Dünya Grammy Ödüllerinde Zelenski sürprizi
AMERİKA

Grammy Ödülleri'nde Zelenski sürprizi

Zelenski, Las Vegas'ta düzenlen Grammy Ödülleri'nde banttan yayınlanmış bir mesajla katılarak izleyicilere seslendi. Zelenski, izleyenleri Ukrayna'yı Rus işgaline karşı mümkün olan her şekilde desteklemeye çağırırken "Hikayemizi ve savaş hakkındaki gerçeği anlatın" dedi.

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Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Grammy Ödüllerinde Zelenski sürprizi
Zelenski, dün gece Las Vegas'da düzenlenen Grammy Ödülleri'ne kimsenin beklemediği bir anda banttan yayınlanan görüntüsüyle katıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, pazar gecesi Las Vegas'da düzenlenen Grammy Ödülleri'ne kimsenin beklemediği bir anda banttan yayınlanan görüntüsüyle katıldı. Zelenski töreni izleyen milyonlarca izleyiciyi Rus işgali karşısında kendilerini desteklemeye çağırdı .

Zelenski'nin mesajı, John Legend ve birkaç Ukraynalı sanatçılar Siuzanna Iglidan, Mika Newton ve Lyuba Yakimchuk tarafından Ukrayna halkına adanmış bir müzik performansından önce ekrana yansıdı.


Zelenski mesajında şunları söyledi:

  • "Yıkılmış şehirlerin ve öldürülen insanların sessizliği. Çocuklarımız, kayan yıldızlar değil, süzülen roketler çizdi. 400'den fazla çocuk yaralandı ve 153 çocuk öldü. Ve onları asla çizerken görmeyeceğiz."

“Müzisyenlerimiz smokin yerine çelik yelek giyiyor, hastanelerde yaralılara şarkı söylüyorlar. Onları duyamayanlara bile söylüyorlar. Ama müzik tüm engelleri aşacaktır" diyen Zelenski sözlerini şöyle bitirdi:

  • “Sessizliği müziğinle doldur! Hikayenizi anlatmak için bugün doldurun. Bu savaş hakkındaki gerçeği sosyal ağlarınızda, TV'de anlatın. Bize her şekilde destek olun. Ama sessizlikle değil. Ve ardından barış gelecek. Savaş tüm şehirlerimizi mahvediyor: Çernihiv, Karkiv, Volnovaka, Mariupol ve diğerleri. Onlar zaten efsane ama onların yaşamasını hayal ediyorum. Ve özgür. Grammy sahnesinde sizin gibi özgür."

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