Grammy Ödülleri'nde Zelenski sürprizi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, pazar gecesi Las Vegas'da düzenlenen Grammy Ödülleri'ne kimsenin beklemediği bir anda banttan yayınlanan görüntüsüyle katıldı. Zelenski töreni izleyen milyonlarca izleyiciyi Rus işgali karşısında kendilerini desteklemeye çağırdı .

Zelenski'nin mesajı, John Legend ve birkaç Ukraynalı sanatçılar Siuzanna Iglidan, Mika Newton ve Lyuba Yakimchuk tarafından Ukrayna halkına adanmış bir müzik performansından önce ekrana yansıdı.





Zelenski mesajında şunları söyledi:

"Yıkılmış şehirlerin ve öldürülen insanların sessizliği. Çocuklarımız, kayan yıldızlar değil, süzülen roketler çizdi. 400'den fazla çocuk yaralandı ve 153 çocuk öldü. Ve onları asla çizerken görmeyeceğiz."

"Our musicians wear body armor instead of tuxedos. They sing to the wounded. In hospitals."



- Volodymyr Zelensky addresses the #GRAMMYs pic.twitter.com/4t2TWUKeP5 REKLAM April 4, 2022

“Müzisyenlerimiz smokin yerine çelik yelek giyiyor, hastanelerde yaralılara şarkı söylüyorlar. Onları duyamayanlara bile söylüyorlar. Ama müzik tüm engelleri aşacaktır" diyen Zelenski sözlerini şöyle bitirdi:

“Sessizliği müziğinle doldur! Hikayenizi anlatmak için bugün doldurun. Bu savaş hakkındaki gerçeği sosyal ağlarınızda, TV'de anlatın. Bize her şekilde destek olun. Ama sessizlikle değil. Ve ardından barış gelecek. Savaş tüm şehirlerimizi mahvediyor: Çernihiv, Karkiv, Volnovaka, Mariupol ve diğerleri. Onlar zaten efsane ama onların yaşamasını hayal ediyorum. Ve özgür. Grammy sahnesinde sizin gibi özgür."

DÜNYA Zelenski: Rus ordusu "soykırım" yaptı