Dünya Güney Kore koronavirüs nedeniyle alarm seviyesini en yüksek düzeye çıkardı
ASYA

Güney Kore koronavirüs nedeniyle alarm seviyesini en yüksek düzeye çıkardı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kovid-19 salgınıyla mücadelede gelecek birkaç günün çok önemli olduğunu belirterek, hükümetin alarm seviyesini "kırmızı"ya çıkardığını ve önlemleri güçlendireceğini açıkladı. Hindistan Singapur'a seyahat uyarısı yaptı.

Haber Merkezi AA
Koronavirüs hastalarını taşıyan ambulanslar Güney Kore, Daegu'da bir hastaneye geliyor.
Koronavirüs hastalarını taşıyan ambulanslar Güney Kore, Daegu'da bir hastaneye geliyor.

Güney Kore, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede alarm seviyesini en üst düzeye yükseltti.

  • Yonhap ajansının haberine göre, Moon, salgınla mücadelede "eşi benzeri görülmemiş" adımlar atılacağını sözlerine ekledi.

Bu arada Güney Kore'de Kovid-19'dan 5 kişinin yaşamı yitirdiği, virüs bulaşan kişi sayısının 602'ye çıktığı bildirildi.

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"Ülkede ilk kez korona virüs vakası tespit edildi"
Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan, ülkede ilk koronavirüs vakasının İran'ın Kum kentinden gelen uçaktaki 45 yaşındaki bir kadında tespit edildiğini duyurdu. İran'dan gelen uçaktaki 2 kişinin daha korona virüsü taşıdığı şüphesiyle hastanede karantina altına alınacağını belirtti. Bakan, İran'dan Lübnan'a gelenlere önlem olarak 14 gün boyunca evlerinde kalma çağrısında bulundu.

Hindistan'dan Singapur'a seyahat uyarısı

Hindistan da yeni tip koronavirüsün yayılmasını önleme çabaları çerçevesinde vatandaşlarından Singapur'a gerekli olmayan seyahatlerden kaçınmalarını istedi.

TheStraitTimes'ın haberine göre, Hindistan'ın seyahat uyarısında Nepal, Endonezya, Vietnam ve Malezya'dan gelen yolcuların Kovid-19 semptomlarının tespiti için taramadan geçirileceği de belirtildi.

Hindistan geçen ay vatandaşlarından Çin'e seyahat etmekten kaçınmalarını talep etmişti.

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