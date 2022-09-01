Dünya Güney Kore Kuzey Kore nükleer silahlar üzerinde çalışmalarını hızlandırıyor
ASYA

Güney Kore: Kuzey Kore nükleer silahlar üzerinde çalışmalarını hızlandırıyor

Güney Kore Savunma Bakan Yardımcısı Shin Beomchul, Ukrayna savaşı ve ABD-Çin stratejik rekabeti gibi jeopolitik faktörler büyürken Kuzey Kore'nin, nükleer silahlar üzerinde çalışmalarını hızlandırdığını söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Güney Kore: Kuzey Kore nükleer silahlar üzerinde çalışmalarını hızlandırıyor
Güney Kore: Kuzey Kore nükleer silahlar üzerinde çalışmalarını hızlandırıyor

Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması ve diğer bölgesel meselelerin ele alınacağı, 6-8 Eylül tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Seul Savunma Forumu öncesinde Bakan Yardımcısı Shin, Associated Press'e (AP) konuştu.

Shin, Çin ve Rusya'nın Kuzey Kore'ye yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını sertleştirme konusundaki isteksizliğinin, Kuzey'in nükleer cephaneliğini ortadan kaldırma çabalarında karşılaşılan "en büyük zorluk" olduğunu bildirdi.

Kuzey Kore ek nükleer test yapsa bile ABD-Çin stratejik rekabeti ve Rusya'nın Ukrayna savaşı konusunda yarattığı gerilim nedeniyle BM Güvenlik Konseyinde ilave yaptırım uygulanmama ihtimalinin olduğunu kaydeden Shin, bunun, Kuzey Kore nükleer sorunu ve uluslararası nükleer silahların yayılmasını önleme çabalarına engel oluşturduğunu vurguladı. Shin, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasının anahtarının, Çin ve Rusya'da olduğunu aktardı.

Shin, uluslararası gelişmeler, Kuzey Kore'nin nükleer tehditleri ve diğer meselelere çözüm yolu aramak için Seul Savunma Forumu düzenlemenin anlamlı olacağını aktararak "Ukrayna savaşı ve ABD-Çin stratejik rekabeti gibi jeopolitik faktörler büyürken Kuzey Kore nükleer silahlar üzerinde çalışmalarını hızlandırıyor." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore, 2012'de düzenlenmeye başladığından bu yana Seul Savunma Forumu'na hiç katılmadı.

Seul Savunma Forumu, 50’den fazla ülkeden üst düzey savunma yetkilileri ve uzmanları bir araya getirecek.

Burası dünyanın belleği

Burası 'dünyanın belleği'

Kazı çalışmaları 116 yıldır devam ediyor.
Hurda malzemelerle yaptı

Hurda malzemelerle yaptı

​Görenler bir daha bakıyor.
Öğretmen atama töreni

​20 bin sözleşmeli atandı.

​Malikanedeki dosyaların sırrı ifşa oldu

İlk bakışta ne olduğu anlaşılmıyor.

​Felce en yatkın kan grubu açıklandı

Ekipler harekete geçti: ​Nedeni bodrum kata bakınca ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.