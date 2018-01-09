Güney Kore ve Kuzey Kore 'acil hattı' yeniden açıyor

Güney Kore haber ajansı Yonhap, görüşmeden kısa bir süre sonra, iki ülkenin 'askeri acil hattı' yeniden açmaya karar verdiğini duyurdu.

Kuzey Kore'nin, Güney Kore ile arasındaki askeri acil iletişim hattını yeniden işler hale getirmek için gereken bakım çalışmasını tamamladığı bildirildi.

Kuzey ve Güney'in birleştirilmesinden sorumlu Güney Kore Birleşme Bakan Yardımcısı Chun Hae-sung bugün yaptığı açıklamada, hattın yarından itibaren normal görüşmelere açılacağını söyledi.

Chun, iki ülke arasındaki sınırda bulunan Panmunjon'da yapılan Kuzey-Güney görüşmelerine katılan Kuzey Koreli yetkililerin bu bilgiyi, sabah saatlerinde Güney Koreli muhataplarına verdiklerini söyledi.